Bigg Boss 15- ईद के मौके पर सलमान खान ने आगामी 'बिग बॉस ओटीटी' के प्रोमो के साथ प्रशंसकों का खासा मनोरंजन किया. अभिनेता को यह बहुत अच्छा लगता है कि इस सीजन में शो का टेलीविजन प्रसारण से छह सप्ताह पहले 'बिग बॉस ओटीटी" के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहले रिलीज होगा.

सलमान ने कहा, "यह बहुत अच्छा है कि बिग बॉस के इस सीजन में टेलीविजन से छह सप्ताह पहले 'बिग बॉस ओटीटी' के साथ डिजिटल फर्स्ट होगा. जहां दर्शक न केवल मनोरंजन करेंगे बल्कि भाग लेंगे, संलग्न होंगे."

एक दशक से अधिक समय से होस्ट के रूप में शो का हिस्सा रहे अभिनेता ने शो में आने वाले सभी प्रतियोगियों के लिए सलाह साझा की.

OMGGGGGGGGGGGG our levels of excitement have just shot up

*screaming intensifies*

Bigg Boss OTT aa raha hai only on Voot.

Ab toh dangal hoga, woh bhi Over The Top😉🤩#BBOttOnVoot#BBOtt #Voot #SalmanKhan #WatchForFree@BeingSalmanKhan pic.twitter.com/pPAB9aQ1qg

— Voot (@justvoot) July 10, 2021