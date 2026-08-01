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जानें आखिर सिर में सलमान को क्यों लगवाने पड़े थे इंजेक्शन, इस ट्रीटमेंट के दौरान मस्ती से बिरयानी खाते थे एक्टर

प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने सलमान खान के साथ हुई एक अनोखी मुलाक़ात को याद किया, जिसमें एक्टर घर पर PRP हेयर ट्रीटमेंट करवाते हुए बिरयानी खा रहे थे

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 1, 2026, 7:50 AM IST
जानें आखिर सिर में सलमान को क्यों लगवाने पड़े थे इंजेक्शन, इस ट्रीटमेंट के दौरान मस्ती से बिरयानी खाते थे एक्टर

Salman Khan Getting PRP Hair Injections: प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने सलमान खान के साथ हुई एक अनोखी मुलाक़ात का ज़िक्र किया है. यह मुलाक़ात एक्टर के घर ‘गैलेक्सी अपार्टमेंट्स’ में हुई थी, जहाँ उन्होंने देखा कि सुपरस्टार आराम से बिरयानी खा रहे थे और साथ ही उनके सिर की त्वचा (स्कैल्प) पर इंजेक्शन लगाए जा रहे थे. साइरस ब्रोचा के पॉडकास्ट ‘साइरस सेज़’ पर बात करते हुए शैलेंद्र ने बताया कि उन्हें बाद में पता चला कि सलमान बाल वापस उगाने के लिए प्लेटलेट-रिच प्लाज़्मा (PRP) थेरेपी करवा रहे थे.

शीशे में देखते हुए खाना खाते थे सलमान

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सनबर्न फेस्टिवल के को-फाउंडर शैलेंद्र ने बताया कि यह घटना सालों पहले सलमान के घर पर सोमवार रात को होने वाली रेगुलर मुलाकातों में से एक के दौरान हुई थी, जो शुरुआत में बस एक आम मुलाकात लग रही थी, वह जल्द ही एक यादगार अनुभव में बदल गई और उस शाम को याद करते हुए शैलेंद्र ने बताया कि सलमान की आदत थी कि वे डाइनिंग टेबल के सामने लगे शीशे में देखते हुए खाना खाते थे.

सलमान के सिर के स्किन में इंजेक्शन

शैलेंद्र ने आगे बात करते हुए कहा कि ‘उन दिनों, हम सोमवार की रात को पार्टियां करते थे और वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और शीशे में खुद को देख रहे थे, उन्हें शीशे में देखते हुए खाना खाना पसंद है. किचन में एक छोटी सी टेबल है जिसके सामने शीशा लगा है, इसलिए आप उनके बगल में बैठे होते हैं, लेकिन असल में आप शीशे के ज़रिए बात कर रहे होते हैं. फिर उन्होंने बताया कि कैसे मेडिकल का सामान लिए एक आदमी कमरे में आया, उसने दस्ताने पहने और बातचीत जारी रखते हुए ही सलमान के सिर के स्किन में इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया’.

स्टार बनने की एक कीमत चुकानी पड़ती है

वह वहां बैठकर बिरयानी खा रहे थे आप सलमान को जानते ही हैं, उन्हें खाना बहुत पसंद है, खासकर थोड़ी ड्रिंक लेने के बाद. तभी, अजीब दिखने वाला एक आदमी अंदर आया, उसने ग्लव्स पहने, एक सुई निकाली और उनके सिर की त्वचा में इंजेक्शन लगाने लगा. मैं यह सब शीशे में देख रहा था और सोच रहा था, ‘यहाँ आखिर हो क्या रहा है?'” शैलेंद्र ने सलमान से पूछा कि क्या हो रहा है उनके अनुसार, एक्टर ने बस इतना कहा, “स्टार बनने की एक कीमत चुकानी पड़ती है, भाई,” और इलाज जारी रहने के दौरान अपना खाना खाते रहे. प्रोड्यूसर ने बताया कि उन्हें बाद में पता चला कि सलमान PRP थेरेपी ले रहे थे, जो बालों के पतलेपन के इलाज के लिए आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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