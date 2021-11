Salman Khan Scolded Fan for Selfie: बॉलीवुड के ‘सुल्तान’ सलमान खान (Salman Khan) के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं. हर कोई इस अभिनेता की एक झलक पाने को बेताब रहता है. फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम हासिल करने वाले सलमान खान अक्सर सुर्ख़ियों में रहते हैं. उनके गुस्से से हर कोई वाकिफ है. कई बार उन्होंने अपना आपा भी खोया है. इस बार एक फैन सलमान खान के गुस्से (Salman Khan got angry on fan) का शिकार हो गया.Also Read - Top Entertainment News: Vicky Kaushal-Katrina Kaif का हुआ रोका? Taarak Mehta के 'जेठालाल' ने खरीदी इतनी महंगी कार

जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें सलमान खान (Salman Khan Viral Video) का गुस्से वाला अवतार दिखाई दे रहा है. दरअसल एक फैन सलमान के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है मगर 'भाईजान' उसे गुस्से से झटक देते हैं और उसे दूर जाने को कहते हैं. सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वायरल भयानी ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया है.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)



सलमान का यह एटीट्यूड अब खूब वायरल हो रहा है. लोग एक्टर के इस व्यवहार पर खूब रिएक्ट कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान खान अपनी कार के पास खड़े हैं और उनके आस-पास कई लोग हैं. इसी बीच एक फैन सेल्फी लेने की कोशिश करता है और एक्टर के गुस्से का शिकार हो जाता है.