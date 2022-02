Salman Khan Fitness By Rakesh Udiyar: बॉलीवुड के ‘दबंग’ यानी सलमान खान (Salman Khan) फिटनेस के मामले में फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्रिटीज के लिए भी इंस्पिरेशन हैं. पर्दे पर शर्टलेस होकर सिक्स पैक एब्स फ्लॉन्ट करने का ट्रेंड सलमान (Salman Khan Fitness) ने ही शुरू किया था. 56 की उम्र में भी इंडस्ट्री के सबसे फिट एक्टर्स में गिने जाते हैं. सलमान खान अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी वर्कआउट की वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हैं. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाती हैं. हाल ही में सलमान खान के फिटनेस ट्रेनर (Fitness Trainer) राकेश उदियार (Rakesh Udiyar) ने उनकी फिटनेस से जुड़े कई राज (Fitness Tips) खोले हैं, जो फैंस को खासे पसंद आएंगे. राकेश उदियारने बताया कि इस उम्र में भी सलमान कैसे इतने फिट और हैंडसम हैं, खुद को फिट रखने के लिए वह क्या-क्या करते हैं.Also Read - Who Is Allu Arjun Wife: घरवालों के खिलाफ़ जाकर की थी अल्लू- स्नेहा ने शादी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरी है Love Story

हाइकिंग सेशन और कार्डियो भी करते हैं

सलमान खान 56 की उम्र में भी इंडस्ट्री के सबसे फिट एक्टर्स में गिने जाते हैं. हाल ही में राकेश ने मिड डे से बातचीत के दौरान सलमान की फिटनेस सीक्रेट्स के बारे में बताया है. उन्होंने कहा कि 'वेट ट्रेनिंग पर जाने से सलमान खान अपने दिन की शुरुआत एक घंटे के रनिंग सेशन से करते हैं. हम उनके फार्म तक लंबी दूरी तय करते हैं और इसके साथ ही सलमान 2 घंटे का हाइकिंग सेशन और कार्डियो भी करते हैं'. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सलमान रोजाना कार्डियो करते हैं और इसकी आदत उन्होंने यंग एज में ही डाल ली थी.

एक्सरसाइज और डायट

राकेश कहते हैं कि ‘हम वॉल्यूम सेट्स पर फोकस करते हैं जिसमें एक्सरसाइज की 10-12 वैरिएशन ट्राई की जाती है. हर एक्सरसाइज के 5 सेट होते हैं और सलमान 20 रैप्स परफॉर्म करते हैं’. डायट की बात करें तो सलमान खान एक्स्ट्रीम डाइटिंग और वर्कआउट को पसंद नहीं करते हैं. इसलिए वो उनसे सिंपल और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्कआउट कराते हैं.