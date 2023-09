Tiger 3 Teaser : सलमान खान कुछ ही घंटे में रिलीज करने वाले हैं 'टाइगर 3' का टीजर, Trailer का भी होगा ऐलान

Tiger 3 Teaser Video : बॉलीवुड के ‘दबंग’ सलमान खान (Salman Khan) अपनी सुपरहिट मूवी सीरीज ‘टाइगर’ के अगले सीक्वल को रिलीज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. फैंस को और ज्यादा इंतजार न कराते हुए सलमान खान ने मंगलवार को ‘टाइगर 3’ (Tiger 3) की टीजर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट दिया. सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म ‘टाइगर 3’ का टीजर (Tiger 3 Teaser) वीडियो बुधावार, 27 सितंबर की सुबह 11 बजे रिलीज किया जाएगा. ये जानकारी सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है. ट्विटर (X) पर एक पोस्टर शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा, ‘एक मैसेज है, देता हूं… कल. हैशटैग टाइगर का मैसेज कल 11 AM’. पोस्ट के साथ सलमान खान ने यूट्यूब का प्रिमियर लिंक भी शेयर किया है.

यश राज फिल्म्स (YRS) के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म ‘टाइगर 3’ को लेकर सलमान खान के फैंस में जबरदस्त क्रेज हैं. इससे पहले भी टाइगर और टाइगर 2 को दर्शकों ने सिनेमाघरों में खूब प्यार दिया. ‘टाइगर 3’ के निर्माता 27 सितंबर को यश चोपड़ा की बर्थ एनिवर्सरी (Yash Chopra Birth Anniversary) के मौके पर ‘टाइगर के मैसेज’ का खुलासा करने वाले हैं. यह मैसेज फिल्म के ट्रेलर रिलीज डेट का भी खुलासा करेगा. सलमान खान के साथ एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने भी अपने पोस्ट पर इसी तरह की बात और लिंक शेयर की है. सलमान और कैटरीना के पोस्ट से ये तो साफ है कि मंगलवार, 27 सितंबर को टाइगर 3 का इंतजार कर रहे फैंस को बड़ा तोहफा मिलने वाला है.

Ek message hai. Deta hoon… KAL. #TigerKaMessageKal11AM https://t.co/CxNP5HohWb#Tiger3 arriving in cinemas this Diwali. Releasing in Hindi, Tamil & Telugu.#KatrinaKaif | #ManeeshSharma | @yrf | #YRF50 | #YRFSpyUniverse pic.twitter.com/iXt5ApdpiY

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 26, 2023