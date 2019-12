मुंबई: सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) अपने परिवार में एक नए सदस्य के शामिल होने से फूले नहीं समा रहे हैं. सलमान की बहन अर्पिता खान शर्मा ने शुक्रवार को अपने भाई के जन्मदिन पर एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और सलमान अपने 54वें जन्मदिन के मौके पर इससे बेहतर और किसी तोहफे की कल्पना नहीं कर सकते.

Welcome to this beautiful world Ayat. Thank u Arpita n Ayush for the best birthday gift for the whole family. May everyone who reads this bless her n may she grow up n make everyone proud. Thank u for all the love n respect. You all have been very kind, thank u thank u thank u!

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) December 27, 2019