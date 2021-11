Salman khan Having Fun with Bodyguard Shera: सलमान खान (Salman Khan) की मच अवेटेड फिल्म ‘अंतिमः द फाइनल ट्रुथ’ (Antim: The Final Truth Dialouge) आज बड़े पर्जे पर आने वाली है और इस फिल्म में उनका साथ आयुष शर्मा (Ayush Sharma)भी नजर आने वाले हैं. ऐसे में सलमान खान ने फिल्म रिलीज से पहले अपने बॉडीगार्ड शेरा (Shera) के साथ मस्ती भरे अंदाज में वीडियो क्रिएट किया है और उसे फैन्स के बीच शेयर किया है, जो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.Also Read - बैक टू बैक फिल्में करने में बिजी हैं Urvashi Rautela, हॉट वीडियो शेयर कर बताया अभी कहां है ठिकाना

सलमान खान (Salman Khan Video) ने ये वीडियो कल देर रात को शेयर किया है जिसमें वो शेरा के साथ नजर आ रहे हैं. शेरा और सलमान को ब्लैक टीशर्ट में देखा जा सकता है. सलमान एक टेबर के सहारे खड़े हैं और उनके पीछे शेरा खड़ा है. शेरा उनके पीछे खड़े होकर 'अंतिमः द फाइनल ट्रुथ' (Antim: The Final Truth Dialouge) का डायलॉग बोल रहे हैं. शेरा कहते हैं,"जिस दिन इस सरदार की हटेगी ना… उस दिन सबकी फटेगी.. आज इस सरदार की हट गई है." शेरा ये डायलॉग अपनी ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, वो खुद को सरदार बताते हैं. तभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स की आवाज आती है. वह कहता है,"तू तो गया. तेरा तो काम हो गया बेटे."

सलमान को ये बात पता चल जाती है कि शेरा ने पहले अपनी ओर इशारा कर डायलॉग बोला था. शेरा इसके बाद कहता है कि 'नहीं मालिक आपके लिए ही बोला था', इस बात पर सलमान खान हंसते हुए कहते हैं, 'आज तो ये गया.' सलमान खान (Salman Khan) ने बॉडीगार्ड शेरा (Shera) के साथ यह वीडियो मस्ती भरे अंदाज में बनाया है. फिल्म 'अंतिम' में सलमान पहली बार अपने बहनोई आयुष शर्मा के साथ काम कर रहे हैं. फिल्म को महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया है.