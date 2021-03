Salman Khan Jija Aayush Sharma Shares A Romantic Picture With Wifey Arpita Khan Sharma see the bold Photo’s: सलमान खान (Salman Khan) के जीजा आयुष शर्मा (Aayush Sharma) बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं, हालांकि अभी तक उन्हें वो सफलता हासिल नहीं हुई है जिसकी उन्हें तलाश है. आयुष शर्मा (Aayush Sharma) अपनी बॉडी पर काफी मेहनत कर रहे हैं और वो लगातार इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. ऐसे में अब उन्होंने अपने पत्नी अर्पिता खान शर्मा (Arpita Khan) के साथ बेहद बोल्ड तस्वीरें शेयर की है जिसे देखकर आपके होश उड़ सकते हैं. Also Read - बॉलीवुड में कोरोना का कहर जारी अब Paresh Rawal हुए कोविड संक्रमित, कुछ दिनों पहले लगवाई थी वैक्सीन

आयुष शर्मा (Aayush Sharma) सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी अर्पिता खान (Arpita Khan) के साथ पहली बार बेहद बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान है. आयुष शर्मा (Aayush Sharma) ने इंस्टाग्राम पर एक बोल्ड तस्वीर शेयर कर सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. ब्लैक एंड व्हाइट इस फोटो को देखकर फैंस भी चौंक गए हैं. Also Read - अमृता अरोड़ा की पार्टी में इतनी महंगी ड्रेस पहनने के बाद, फटी जींस में नज़र आईं मलाइका, भड़के लोग कहने लगे...



आयुष शर्मा (Aayush Sharma) की इन तस्वीरों में अर्पिता खान (Arpita Khan) भी दिखाई दे रही हैं और दोनों बेहद रोमांटिक पोज दे रहे हैं. तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया- ‘हमेशा मुझे देखते हुए.’

इससे पहले आयुष (Aayush Sharma) ने अर्पिता (Arpita Khan) की सोलो फोटो भी शेयर की थी. वो फोटो भी इसी काउच की थी. अर्पिता की फोटोज शेयर करते हुए आयुष (Aayush Sharma) ने लिखा था, प्यार. इस फोटो में अर्पिता (Arpita Khan) की खूबसूरती सभी को पसंद आई थी.

आयुष (Aayush Sharma) की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अब वह फिल्म अंतिम में नजर आने वाले हैं. फिल्म में आयुष (Aayush Sharma) का बिल्कुल अलग अवतार दिखने को मिलेगा. सलमान खान फिल्म में एक सिख पुलिस अधिकारी के रूप में दिखेंगे.