Tiger 3 Advance Booking: 'टाइगर 3' की एडवांस बुकिंग इस दिन से होगी शुरू, क्या टूटेगा रिकॉर्ड

Tiger 3 Advance Booking: सलमान खान (Salman Khan) की टाइगर 3 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म 12 नंबर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. पिछले हफ्ते की शुरुआत में, टाइगर 3 के टिकटों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई थी. फिल्म की एडवांस बुकिंग देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करने वाली है. टाइगर 3 को मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सलमान, कैटरीना और इमरान के अलावा रिद्धि डोगरा, कुमुद मिश्रा, रेवती और अनन्त विदात अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. ये फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज होगी. विदेशों में तो टाइगर का जबरदस्त बोलबाला है, ऐसे में आइए जानते हैं कि फिल्म की एडवांस बुकिंग भारत में कब खुलेगी.

पिछले हफ्ते की शुरुआत में, टाइगर 3 के टिकट इंटरनेशनल स्तर पर बिक्री के लिए उपलब्ध हुए थे. शुरुआती प्री-सेल के रुझान जो सामने आए हैं, वे बहुत प्रभावशाली हैं, जो अगले महीने की 12 तारीख को फिल्म रिलीज होने पर एक बड़ी शुरुआत की भविष्यवाणी करते हैं. सलमान खान की फिल्म ने रिलीज से तेरह दिन पहले 150,000 अमेरिकी डॉलर की बिक्री की है. हाल के दिनों में, बिक्री के मामले में शाहरुख खान की दो फिल्में ‘जवान’ और ‘पठान’ हैं, जिन्होंने इस साल विदेशी बॉक्स ऑफिस को अनप्रिडिक्टेबल हाइट पर पहुंचाया है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इस बात की जानकारी दी है. टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग 5 नवंबर से शुरू होने जा रही है. एडवांस बुकिंग से ही अंदाजा लगा लिया जाएगा कि ये फिल्म पहले दिन कितना कलेक्शन कर पाती है. टाइगर 3 क्या जवान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ये जानने के लिए तो अभी थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा.

SALMAN KHAN – TIGER & THE FESTIVAL CONNECTION…

⭐️ #EkThaTiger – the first film in #YRFSpyUniverse – released on #Eid.

⭐️ The second instalment – #TigerZindaHai – arrived on #Christmas.

⭐️ #Tiger3 – the much-awaited third part – is all set for #Diwali release.

The countdown has… pic.twitter.com/ihADCyha3F

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 30, 2023