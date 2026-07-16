'एक दिन ब्रेकअप होगा...' सलमान खान की ये बात सुनकर सन्न रह गए थे सोनाक्षी और जहीर

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपनी लव स्टोरी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है. कपल ने बताया कि सलमान खान को उनके रिश्ते का अंदाजा काफी पहले ही हो गया था, जबकि दोनों लगातार इसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे.

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नेहा धूपिया के शो में सोनाक्षी और जहीर ने अपनी लव स्टोरी से जुड़े कई किस्से शेयर किए

कपल ने बताया कि सलमान खान को उनके रिश्ते का अंदाजा शुरुआत में ही हो गया था

सलमान कई बार दोनों से रिश्ते को लेकर सवाल करते थे, लेकिन दोनों हर बार इनकार कर देते थे

करीब 7 साल तक रिश्ता छिपाने के बाद दोनों ने जून 2024 में शादी कर ली

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और अभिनेता जहीर इकबाल अपनी निजी जिंदगी को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. दोनों ने कई सालों तक अपने रिश्ते को निजी रखा लेकिन अब जब दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं तो अपनी लव स्टोरी से जुड़े मजेदार किस्से साझा करते रहते हैं. हाल ही में कपल ने बताया कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को उनके रिश्ते की भनक काफी पहले ही लग गई थी. सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के चैट शो ‘डबल डेट’ में बतौर मेहमान पहुंचे थे. इस दौरान दोनों ने अपनी पहली मुलाकात, रिश्ते और डेटिंग के शुरुआती दिनों से जुड़े कई किस्से साझा किए. बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि सलमान खान उनके रिश्ते की शुरुआत से ही इस कहानी का हिस्सा रहे हैं क्योंकि दोनों की मुलाकात सलमान की एक पार्टी में हुई थी.

सलमान हमसे पूछते थे ये बात-

जहीर इकबाल ने शो में बताया, ‘सलमान खान को हमारे बताने से पहले ही मेरे और सोनाक्षी के रिश्ते के बारे में पता चल गया था. वह समझ चुके थे कि हम दोनों के बीच कुछ खास है. हमारे बीच एक अलग तरह की बॉन्डिंग और केमिस्ट्री नजर आती थी, जिसे सलमान खान ने तुरंत पहचान लिया था. इस दौरान सोनाक्षी ने कहा, ”एक अलग तरह की वाइब चल रही थी और सलमान इतने भी अनजान नहीं हैं. उन्होंने हमें देख लिया था, जब भी वह मुझसे पूछते थे तो हम दोनों इसे नकार देते थे और कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है.’

सोनाक्षी ने बताया, ”एक दिन सलमान खान ने मुझसे और जहीर से बात करते हुए कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का ब्रेकअप हो सकता है और उस स्थिति में दोनों ही दुखी होंगे. यह बात सुनकर हम दोनों हैरान रह गए थे. सोनाक्षी ने एक और दिलचस्प घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक ट्रेकिंग ट्रिप के दौरान सलमान खान ने जहीर से सीधे कह दिया था, ‘दिख रहा है सब.’ सलमान की इस छोटी सी बात से दोनों को समझ आ गया था कि अब इस रिश्ते को उनसे छिपाना आसान नहीं है.

कैसे हुई थी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की मुलाकात-

बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की मुलाकात सलमान खान द्वारा आयोजित एक पार्टी में हुई थी. पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और फिर धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया. हालांकि, दोनों ने करीब सात साल तक अपने रिश्ते को निजी रखा.

साल 2022 में सोनाक्षी और जहीर ने फिल्म ‘डबल एक्सएल’ में साथ काम किया था. फिल्म के दौरान भी दोनों की बॉन्डिंग की चर्चा हुई थी. इसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया और जून 2024 में शादी कर ली.( input-आईएएनएस)