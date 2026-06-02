Salman Khan से जुड़ा नाम पड़ा भारी! 'काला हिरण' के मेकर्स को मिला लीगल नोटिस

सलमान खान की टीम ने काले हिरण शिकार मामले पर फिल्म बनाने को लेकर मेकर्स को नोटिस भेजा है. जिसमें फिल्म के रिलीज़ पर रोक की मांग की गई है.

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salman khan legal notice

फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ (Kala Hiran: The Battle for Legacy) को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. खबर है कि एक्टर सलमान खान की लीगल टीम ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को एक लीगल नोटिस भेजा है. माना जा रहा है कि ये फिल्म सलमान से जुड़े विवादित काले हिरण मामले पर बनाई गई है. जिसमें सलमान खान को मुख्य आरोपी माना गया था.

फिल्म रिलीज़ पर रोक की मांग

नोटिस के मुताबिक, फिल्म बनाने वालों से कहा गया है कि वे इसकी रिलीज रोक दें और सभी प्रमोशनल मटीरियल, जिसमें पोस्टर और दूसरी पब्लिसिटी सामग्री शामिल है, उसे हटा दें. लीगल नोटिस में यह भी साफ चेतावनी दी गई है कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो संबंधित पक्षों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.

अमित जानी पहले भी विवादित फिल्मों को कर चुके हैं प्रोड्यूस

इस फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनेत ने किया है और इसे अमित जानी ने प्रोड्यूस किया है. अमित जानी पहले भी कई विवादित प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए सुर्खियों में रह चुके हैं, जैसे कि कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्में, जिनमें दर्जी कन्हैया लाल की हत्या को दिखाया गया था.

फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर हो चुका आउट

इस कानूनी विवाद के बाद, ‘काला हिरण’ के भविष्य और इसकी रिलीज को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है. इस बीच, जानी फायरफॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ का पहला लुक पोस्टर जारी कर दिया है.

फिल्म बनाने वालों के अनुसार, यह फिल्म असल जिंदगी की कानूनी लड़ाइयों और एक्शन से भरपूर घटनाओं से प्रेरित है, और इसे अंतरराष्ट्रीय, हॉलीवुड-शैली में बनाया गया है.

20 जून को रिलीज़ होगा फिल्म का टीज़र

नए जारी किए गए पोस्टर में मुख्य किरदार को एक आक्रामक और रहस्यमयी अंदाज में दिखाया गया है, जिसके पीछे लाल और नीले रंग का एक आकर्षक बैकग्राउंड है. यह पोस्टर एक सस्पेंस से भरी एक्शन कहानी की ओर इशारा करता है. फिल्म का टीजर 20 जून को रिलीज होने वाला है.

फिल्म बनाने की कब आई थी खबर

सलमान के ‘ब्लैक बक’ (काला हिरण) मामले पर फिल्म बनने की खबर 29 मई को सामने आई थी.

क्या है फिल्म की कहानी?

यह फिल्म ‘कोर्टरूम ड्रामा’ और ‘क्राइम थ्रिलर’ जैसी शैलियों का मिश्रण है, और इसमें सलमान खान और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच की मशहूर दुश्मनी को फिल्मी अंदाज में दिखाया जाएगा. इस फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के कई शहरों में की गई है, जिनमें संभल और मुरादाबाद शामिल हैं.

(इनपुट एजेंसी)