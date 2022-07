Salman Khan Threat Case: बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान को मिल रही जान से मारने की धमकियों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है. इसी सिलसिले में शुक्रवार को सलमान खान (Salman Khan) दक्षिण मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट के सामने स्थित मुंबई पुलिस मुख्यालय में पहुंचें, जहां से उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार एक्टर ने कार्यालय में संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) विश्वास नांगरे पाटिल (Vishwas Nangre Patil) से भी मुलाकात की. बता दें कि इसी वर्ष पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जून, 2022 में सलमान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिली थी. बताया जा रहा है कि सलमान खान ने हथियार के लाइसेंस के लिए भी आवेदन किया है.Also Read - National Awards में साउथ सिनेमा का बोलबाला, Ajay Devgn ने बचाई बॉलीवुड की लाज, तस्वीरों में देखिए पूरी लिस्ट

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सलमान ने पुलिस मुख्यालय का ‘सौजन्य दौरा’ किया. सलीम के सुरक्षाकर्मियों को धमकी भरा एक नोट मिला था, जिसमें लिखा था, मूसेवाला जैसा हाल तुम्हारा भी होगा.’ इसी साल मई में पंजाबी सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. कथित तौर पर सलमान खान और उनके पिता को यह धमकी भरा खत गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से आया था. घटना के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. इसके बारे में बात करते हुए, हाल ही में, सलमान की ‘दबंग 3’ के सह-कलाकार किच्चा सुदीप ने खुलासा किया कि उन्होंने इस घटना के बारे में जानने के बाद सलमान से संपर्क किया. Also Read - Video: गोविंदा के भांजे Vinay Anand ने मिलाए कुछ इस तरह सुर, फैंस बोले- ‘मूड फ्रेश’ कर दिया

#WATCH | Maharashtra: Actor Salman Khan leaves from the office of Mumbai Commissioner of Police Vivek Phansalkar pic.twitter.com/1NsJ2T375a

— ANI (@ANI) July 22, 2022