Salman Khan Movie Release On Eid 2021 radhe tiger 3 Kick kabhi eid kabhi diwali all set to entertain fans- बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ईद के मौके पर अपनी एक्शन फिल्म ‘राधे’ को सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए तैयार हैं. इस फिल्म को सिंगल स्क्रीन एंटरटेनर के तौर पर रिलीज करने की बात कही गई है. इंडियन प्रो म्यूजिक लीग की लॉन्चिंग के मौके पर मीडिया से रूबरू हुए सलमान ने कहा, “मेरी 3 फिल्में-‘टाइगर 3’, ‘किक 2’ और ‘कभी ईद कभी दीवाली’ रिलीज के लिए तैयार हैं. लेकिन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स वालों के यहां बहुत कम फिल्में रिलीज हो रही हैं. आजकल, सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर कब्रिस्तान की तरह महसूस होते हैं, क्योंकि वहां कोई भी फिल्म देखने के लिए नहीं आ रहा है. Also Read - Chakka Jam In Noida News: नोएडा में कल रहेगा किसानों का चक्का जाम, पुलिस ने बदले कई मार्ग

जाहिर है, कुछ लोग फिर भी इन्हें चला रहे हैं तो कुछ थिएटर बंद हो गए हैं. ये ठीक नहीं है. हम अभिनय के प्रोफेशन में हैं और फिल्में बनाते हैं लेकिन हम उन्हें रिलीज कहां करेंगे? यह कैच-22 जैसी स्थिति है क्योंकि हम दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं. सिंगल स्क्रीन थिएटरों में मेरी अच्छी पकड़ है, इसलिए उन्होंने (थिएटर मालिकों ने) मुझसे सिंगल स्क्रीन में ‘राधे’ रिलीज करने का अनुरोध किया है.” Also Read - Bollywood Celebs Spotted: गर्लफ्रेंड पत्रलेखा के साथ नजर आए Raj Kumar Rao, जिम के बाहर दिखे इमरान हाशमी...ये सेलेब्स भी हुए स्पॉट

कुछ हफ्ते पहले सलमान ने इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी कर अटकलों को विराम दे दिया था. बयान में सलमान ने फिल्म दिखाने वालों को आश्वासन दिया था कि वे अपनी फिल्म को केवल थिएटरों में रिलीज करेंगे, ना कि सीधे ओटीटी पर ले जाएंगे. बता दें कि देश भर के प्रदर्शकों ने सलमान खान से अनुरोध किया था कि वे अपनी फिल्म केवल सिनेमाघरों में रिलीज करें. इस पर उन्होंने सिनेमाघरों से फिल्मों की स्क्रीनिंग के दौरान सभी सुरक्षात्मक कदम उठाने का आग्रह किया था. Also Read - Google Fit App: गूगल लेकर आया शानदार फिट ऐप, कैमरे की सहायता से मापे हार्ट और ब्रीथिंग रेट

सलमान ने कहा था, “कोविड-19 अभी भी है, इसलिए हमने सिनेमाघरों के मालिकों से अनुरोध किया है कि वे फिल्मों की स्क्रीनिंग के दौरान सभी सुरक्षात्मक कदम उठाएं. युवाओं को खास सावधानी रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उनके कारण माता-पिता, दादा-दादी संक्रमित न हो जाएं. अब टीकाकरण भी शुरू हो गया है, इसलिए हम सुरक्षित क्षेत्र की ओर जा रहे हैं. मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि 2021 और 2022 हम सभी के लिए 2020 से बेहतर होगा और हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे.”

सलमान ने अपने प्रशंसकों को वेलेंटाइन डे की शुभकामनाएं भी दीं हैं. उन्होंने कहा, “मैं सभी को एक खुशनुमा वेलेंटाइन डे की शुभकामनाएं देता हूं, भगवान सबका भला करे और सभी सुरक्षित रहें.”

बता दें कि सलमान की नई फिल्म ‘राधे’ का निर्देशन प्रभु देवा ने किया है. इस फिल्म में दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.