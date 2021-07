Salman Khan Is Married And Also Have Two Kids Here How Actor Reacts: अरबाज खान (Arbaaz Khan) के टॉक शो पिंच 2 (Pinch 2) में सलमान खान (Salman Khan) पहली बार नजर आने वाले हैं. ऐसे में शो से जुड़े कुछ वीडियो और प्रोमो सोशल मीडिया पर जमकर वायल हो रहा है. इस दौरान अरबाज अपने भाई को बताएंगे कि सलमान को लोग सोशल मीडिया पर किस तरह के कमेंट करते हैं. ऐसे में अरबाज ने सलमान (Salman Khan) के बारे में कुछ ऐसेस बताया कि भाई जान के होश उड़ गए.Also Read - Tiger 3 के लिए सलमान खान ने बनाई बेहद जबरदस्त बॉडी, जिम में पसीना बहाते हुए शेयर किया Video

अरबाज खान ने माना कि सोशल मीडिया पर कई कमेंट पॉजिटिव है. हालांकि कई कमेंट बहुत ही नकारात्मक होते हैं, इसमें से एक था कि सलमान खान ने चुपचाप शादी कर ली है और दुबई में उनका परिवार रहता है. कमेंट में लिखा है, ‘कहां छुपा बैठा है डरपोक, भारत में सब जानते हैं कि तू दुबई में अपनी पत्नी बीवी नूर और 17 साल की बेटी के साथ है. भारत के लोग को कब तक मुर्ख बनाएगा.’ Also Read - सलीम खान और जावेद अख्तर 33 साल बाद आएंगे साथ, Salman-Farhan मिलकर बनाएंगे ‘एंग्री यंग मेन’ डॉक्यूमेंट्री

Eid ke din eidi toh banti hai.

Here’s presenting the first episode of #QuickHealPinchByArbaazKhan season 2 where @arbaazSkhan and I had a fun and insightful conversation on cyber bullying!

Click on the link to watch the full episode – https://t.co/He67fUjB1Z

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 21, 2021