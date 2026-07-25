'सलमान खान डर गया...' आखिर क्यों बोले भाईजान? एक पोस्ट ने मचा दी सोशल मीडिया पर हलचल

Salman Khans post: सलमान खान ने अपनी लेटेस्ट शर्टलेस तस्वीरें शेयर करते हुए ऐसा कैप्शन लिखा कि सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. फैंस उनके इस पोस्ट को हालिया ट्रोलिंग और विवादों से जोड़कर देख रहे हैं.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: July 25, 2026, 2:31 PM IST
'सलमान खान डर गया...' आखिर क्यों बोले भाईजान? एक पोस्ट ने मचा दी सोशल मीडिया पर हलचल
  • सलमान खान ने जिम से अपनी शर्टलेस तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं
  • कैप्शन में उन्होंने लिखा, “सलमान खान डर गया… जो डर गया, समझो वो मर गया
  • पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे हालिया ट्रोलिंग से जोड़कर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दीं
  • सलमान जल्द ही फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ में चित्रांगदा सिंह के साथ नजर आएंगे

सलमान खान भले ही इन दिनों फिल्मों में ज्यादा एक्टिव न हों, लेकिन उनका सिक्का हमेशा इंडस्ट्री में चलता है. अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियोज आती रहती हैं, जिसे फैंस भरकर-भरकर प्यार जताते हैं. हाल ही में एक कार्यक्रम से उनकी कुछ वीडियोज सामने आई थीं, जिसमें वो पहले की तुलना में काफी कमजोर नजर आ रहे थे, उन्हें इस हालत में देख फैंस घबरा गए थे और लोग उनकी पोस्ट पर जाकर पूछने लगे थे कि आपकी तबीयत तो ठीक है? अब एक बार फिर सलमाल खान ने कुछ धांसू फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो काफी फिट नजर आ रहे हैं.

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं. शनिवार को सलमान ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वे जिम में शर्टलेस नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में सलमान अपनी फिटनेस और एब्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक खास कैप्शन लिखा – “सलमान खान डर गया…. हम्मम, जो डर गया, समझो वो मर गया.”

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इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर भारी चर्चा शुरू हो गई. कई यूजर्स ने कैप्शन को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ ने इसे सलमान के मजाकिया अंदाज के रूप में सराहा, तो कुछ ने इसे हाल ही में हुई ट्रोलिंग का जवाब बताया.

हालिया ट्रोलिंग का असर?

हाल ही में सलमान मुंबई में एक एसआरए (SRA) कार्यक्रम में शामिल हुए थे. उस दौरान उनके लुक को लेकर सोशल मीडिया पर काफी टिप्पणियां की गईं. कुछ लोगों ने उनकी उम्र और सेहत को लेकर चिंता जताई, जबकि कुछ ने उनकी तुलना दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र से की. सलमान के इस नए पोस्ट को कई लोग उसी ट्रोलिंग का जवाब मान रहे हैं.

सलमान ने अपनी फिटनेस दिखाकर ये साफ संदेश दिया कि वे अभी भी पूरी तरह फिट और तैयार हैं. विवादों का सिलसिलाइससे पहले भी सलमान खान दिल्ली और मुंबई में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों पर अपनी प्रतिक्रिया को लेकर चर्चा में रहे थे. सलमान अक्सर अपने खुलकर बोलने के अंदाज के कारण सुर्खियों में रहते हैं. अब फिल्मों पर नजरपेशेवर मोर्चे पर सलमान खान जल्द ही फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ में नजर आने वाले हैं. फिल्म का निर्देशन अपूर्वा लखिया कर रहे हैं और इसे सलमान खान खुद प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. फिल्म में सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिका में हैं.

‘बैटल ऑफ गलवान’

यह फिल्म 2020 में भारत-चीन सीमा पर हुए गलवान घाटी संघर्ष से प्रेरित बताई जा रही है. पहले इसका नाम ‘बैटल ऑफ गलवान’ था, जिसे बाद में बदलकर ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ कर दिया गया. देशभक्ति से भरी इस फिल्म का इंतजार फैन्स को बेसब्री से है. सलमान खान भले ही विवादों में रहते हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता और स्टार पावर आज भी बरकरार है. चाहे सोशल मीडिया हो या फिल्म की स्क्रीन, सलमान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. आपको सलमान का यह नया पोस्ट और कैप्शन कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं.

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Shweta Bajpai

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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