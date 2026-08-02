स्टार बनने की कीमत चुकाते हैं सलमान खान, बिरयानी खाते-खाते PRP थेरेपी करा रहे थे...फिल्म निर्माता सुनाया अनोखा किस्सा

निर्माता शैलेन्द्र सिंह ने सलमान खान का दिलचस्प किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि अभिनेता बिरयानी खाते हुए PRP थेरेपी करा रहे थे और इसे स्टारडम की कीमत बताया.

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Salman Khan PRP Therapy (Image: IANS)

फिल्म निर्माता शैलेन्द्र सिंह ने हाल ही में सलमान खान से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि कई साल पहले वह सलमान खान से मिलने उनके मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे थे. उस समय दोनों की हर सोमवार रात मिलने की परंपरा थी. शैलेन्द्र ने बताया कि सलमान डाइनिंग टेबल पर बैठकर बिरयानी खा रहे थे और सामने लगे शीशे में खुद को देखते हुए बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सलमान को खाना खाते समय आईने में खुद को देखने की आदत थी, जो उन्हें काफी अलग लगी.

बिरयानी खाते-खाते चल रही थी PRP थेरेपी

शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि बातचीत के दौरान अचानक एक व्यक्ति मेडिकल उपकरण लेकर कमरे में आया. उसने दस्ताने पहने और सलमान खान के सिर में इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए. यह सब देखकर वह हैरान रह गए. उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है. खास बात यह थी कि सलमान खान बिना किसी परेशानी के आराम से बिरयानी खाते रहे और बातचीत भी जारी रखी. जब शैलेन्द्र ने उनसे इस बारे में पूछा तो सलमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “स्टार बनने की एक कीमत चुकानी पड़ती है.”

क्या होती है PRP थेरेपी?

बाद में शैलेन्द्र सिंह को पता चला कि सलमान खान Platelet Rich Plasma (PRP) Therapy करा रहे थे. यह एक ऐसा हेयर ट्रीटमेंट है, जिसमें व्यक्ति के अपने खून से तैयार प्लाज्मा का इस्तेमाल बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और नए बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए किया जाता है. शैलेन्द्र ने कहा कि उस समय उन्हें इस थेरेपी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. लेकिन अब यह काफी आम हो चुकी है और कई फिल्मी सितारे भी इसका इस्तेमाल करते हैं. उम्र बढ़ने के साथ बाल पतले होने लगते हैं, इसलिए कई लोग यह ट्रीटमेंट करवाते हैं.

सलमान खान की दोस्ती और बदलती जिंदगी

शैलेन्द्र सिंह ने अपनी दोस्ती के पुराने दिनों को भी याद किया. उन्होंने बताया कि दोनों की दोस्ती उस समय से है, जब सलमान खान बॉलीवुड के बड़े स्टार नहीं बने थे. उन्होंने कहा कि सलमान दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सफलता मिलने के बाद सलमान की जिंदगी काफी बदल गई. उनके आसपास लोगों की भीड़ बढ़ गई और अब वह पहले की तुलना में ज्यादा सतर्क रहते हैं. शैलेन्द्र का मानना है कि बड़ी सफलता मिलने के बाद किसी भी स्टार की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती.

एक फिल्म के बाद खत्म हुई दोनों की दोस्ती

शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि उनकी और सलमान खान की दोस्ती काफी मजबूत थी. लेकिन बाद में एक फिल्म को लेकर दोनों के बीच दूरी आ गई. उन्होंने कहा कि वह सलमान को ‘कैप्टन’ नाम की फिल्म का प्रस्ताव लेकर मिले थे. उन्हें उम्मीद थी कि दोनों साथ काम करेंगे, लेकिन मीटिंग में कई दूसरे लोगों की मौजूदगी से वह असहज महसूस करने लगे. शैलेन्द्र ने कहा कि उन्हें लगा उनकी बात को निजी तौर पर नहीं सुना गया, जिससे उन्हें ठेस पहुंची. इसके बाद दोनों की मुलाकातें लगभग बंद हो गईं. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि सलमान खान आज भी मेहनती कलाकार हैं और स्टार बनने के पीछे उनकी लगातार मेहनत और अनुशासन की बड़ी भूमिका रही है.