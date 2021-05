Salman Khan Radhe producers and zee Entertainment to donate revenue-भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर जारी है. ऐसे में सलमान खान फिल्म्स के साथ, एक प्रमुख ग्लोबल कंटेंट कंपनी-जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड (जी) देश के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसेंट्रेटर्स और वेंटिलेटर जैसे जरूरी आवश्यक चिकित्सा उपकरण के दान करने के लिए आगे आये हैं. यह समर्थन 13 मई को बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘राधे’ के बहु-मंचीय रिलीज से प्राप्त कमाई से मिलेगा. और सलमान खान फिल्म्स ने भारत के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय डोनेशन मंच – गिवइंडिया के साथ भागीदारी की है. Also Read - Radhe Title Track: सलमान खान और दिशा पटानी ने फिर से दिखाया अपना कमाल, देखें Video

देश भर में मामलों में हाली ही में आई उछाल की वजह से महत्वपूर्ण जीवन-रक्षक उपकरणों की कमी के कारण चिकित्सा सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ा है. सिनेमाघरों में फिल्म के मल्टी-फॉर्मेट रिलीज, जी की पे-पर-व्यू सेवा – जीप्लेक्स और भारत के प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 से प्राप्त राजस्व हेल्थकेयर सिस्टम का समर्थन करने के लिए उल्लेखित आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की खरीद में गिवइंडिया की सहायता करेगा. जी और सलमान खान फिल्म्स दैनिक वेतन भोगियों के परिवारों को सहायता प्रदान करने की दिशा में भी काम करेंगे जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम के अभिन्न अंग हैं.

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, "राष्ट्र बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है और एक जिम्मेदार कॉपोर्रेट के रूप में, जी कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की दिशा में प्रतिबद्ध है. जी में, हम न केवल अपने दर्शकों को असाधारण मनोरंजन प्रदान करने में विश्वास करते हैं, बल्कि देश भर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सार्थक और केंद्रित प्रयास करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. हमें पूरी उम्मीद है कि फिल्म राधे की रिलीज से आने वाला समर्थन, महामारी से प्रभावित लोगों को महत्वपूर्ण राहत प्रयास प्रदान करने के लिए संसाधनों को बढ़ाने में मदद करेगा."

सलमान खान फिल्म्स के प्रवक्ता ने कहा, हम इस नॉबल पहल का हिस्सा बनने के लिए खुश हैं, जिससे कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई में थोड़ा योगदान दिया जा सकेगा. पिछले साल से, हम कोविड-19 से लड़ने की दिशा में लगातार प्रयास रहे हैं, क्योंकि इस संकट ने हमारे देश और दुनिया को प्रभावित किया है. बहुत महत्वपूर्ण बात, हमें यह भी समझ गया है कि एक प्री-शॉट फिल्म की रिलीज को रोकना हमें किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता है, लेकिन महामारी से लड़ने के लिए अपनी आय का उपयोग करना अधिक उपयुक्त और व्यावहारिक ²ष्टिकोण है. जी5 और जीप्लेक्स पर राधे की रिलीज हमें इन बेहद कठिन समय में अधिक योगदान करने के लिए सशक्त करेगी.”