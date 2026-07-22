'छात्र आंदोलन को राजनीति का शिकार न बनाए', NEET पेपर लीक विवाद पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने छात्र आंदोलन और पेपर लीक विवाद पर अपनी राय रखते हुए कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने भारत को एजुकेशन हब बनाने की बात कही.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/salman-khan-reaction-on-student-cjp-protest-neet-paper-leak-8481333/ Copy

एक्टर ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी पढ़ाई को लेकर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और प्रेरित है. (Photo from IANS)

सलमान खान ने छात्र आंदोलन पर पहली बार खुलकर अपनी बात कही

एक्टर ने कहा कि छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए

पेपर लीक को गंभीर मुद्दा बताते हुए सलमान ने छात्रों के साहस और एकजुटता की तारीफ की

एक्टर ने कहा कि सरकार छात्रों का साथ देकर शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी

Salman Khan On Student Protest: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने छात्र आंदोलन को लेकर पहली बार खुलकर बात की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह आंदोलन शुरुआत से पूरी तरह शांतिपूर्ण था. लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, जिससे हालात बिगड़ गए. सलमान ने हिंसा पर दुख जताते हुए कहा कि जिन छात्रों और उनके परिवारों को इस दौरान चोट पहुंची है, उनके प्रति उनकी पूरी संवेदना है. उन्होंने पेपर लीक को बेहद गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि इस पर छात्रों की आवाज उठाना बिल्कुल सही है.

छात्रों की एकजुटता और हिम्मत की तारीफ की

एक्टर ने कहा कि देशभर के छात्रों ने बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर जिस तरह एकजुट होकर आवाज उठाई, वह सराहनीय है. सलमान ने कहा कि छात्रों ने मेहनत से पढ़ाई करने, अपना भविष्य बनाने और देश को शिक्षित बनाने की सोच के साथ यह आंदोलन किया. उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के माता-पिता ने भी उनका पूरा साथ दिया, जो बेहद सकारात्मक बात है. एक्टर के मुताबिक, छात्रों ने पूरे आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया और उन्होंने जिस साहस और जिम्मेदारी का परिचय दिया, वह तारीफ के काबिल है.

सलमान बोले – राजनीति से दूर रखें आंदोलन

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, सलमान खान ने साफ कहा कि यह मुद्दा सिर्फ छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है, इसलिए इसे राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का पूरा श्रेय केवल छात्रों को मिलना चाहिए. क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह पहल की है. सलमान ने भरोसा जताया कि सरकार भी छात्रों का साथ देगी और देश की शिक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी. उनके मुताबिक, अगर ऐसा होता है तो यह छात्रों और देश दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा.

It was such a peaceful movement, feel so sad that it had to take a violent turn. My heart goes out to the students and their families who were hurt. Paper leak is a very serious issue, and I am glad to know n see that the kids of our country have come together for a better… — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 22, 2026

भारत बने दुनिया का एजुकेशन हब: सलमान खान

एक्टर ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी पढ़ाई को लेकर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और प्रेरित है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यही पीढ़ी भारत का भविष्य बदलेगी और देश का नाम दुनिया में रोशन करेगी. सलमान खान ने कहा कि शिक्षा ही आने वाले समय का सबसे बड़ा ट्रेंड और फैशन बनना चाहिए. उनका सपना है कि भारत इतना मजबूत शिक्षा केंद्र बने कि दूसरे देशों के छात्र भी यहां पढ़ने के लिए आएं और भारत दुनिया का एजुकेशन हब बनकर उभरे.