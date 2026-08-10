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'मारपीट वाले सवाल' पर जब तिलमिला गए थे सलमान खान! ऐश्वर्या संग टूटे रिश्ते पर दिया था ऐसा बयान- Video

Salman Khan On Breakup With Aishwarya Rai: सलमान खान का एक पुराना इंटरव्यू फिर से सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने और ऐश्वर्या के ब्रेकअप पर बातें की थी.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 10, 2026, 2:17 PM IST
'मारपीट वाले सवाल' पर जब तिलमिला गए थे सलमान खान! ऐश्वर्या संग टूटे रिश्ते पर दिया था ऐसा बयान- Video

Salman Khan On Breakup With Aishwarya Rai: एक बार सलमान खान से ऐश्वर्या राय के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया था और उसी बातचीत में उनसे एक ‘अब्यूसिव बॉयफ्रेंड’ (बुरा बर्ताव करने वाला प्रेमी) होने के आरोपों के बारे में भी सवाल किया गया था. दरअसल पत्रकार प्रभु चावला के साथ एक्टर का वह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर फिर से सामने आया है. इंटरव्यू के दौरान, सलमान ने पूरे ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा और कहा कि अगर वह बुरा बर्ताव करने वाले होते, तो कोई भी ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करता. आइए जानते हैं एक्टर ने इस दौरान क्या कुछ कहा था.

‘सर, वो मेरी दोस्त थी, अब दोस्ती नहीं रही

और पढ़ें: शाहरुख खान संग काम करने से क्यों पीछे हटी थीं ऐश्वर्या? 'हैप्पी न्यू ईयर' रिजेक्ट करने की वजह थे अभिषेक!

Reddit पर सामने आया एक दोबारा सामने आए क्लिप में प्रभु ने सलमान से पूछा, ‘आपका महिलाओ के साथ टकराव क्यों रहता है लाइफ में? जो आपकी लाइफ में आजाती है, जैसी ऐश्वर्या राय के साथ टकराव हुआ ना आपका.’ सलमान ने जवाब दिया, “जी, सर” जब सलमान से पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने कहा, ‘सर, वो मेरी दोस्त थी, अब दोस्ती नहीं रही. इतनी सी बात है’. सलमान इस बात से भी सहमत थे कि ऐश्वर्या के साथ उनकी “दोस्ती” महिलाओं के साथ उनकी एक आम दोस्ती की तरह नहीं थी.

Prabhu Chawla infamous interview with Salman Khan where he confronts him about being physically abusive towards Aishwarya.
by
u/Repulsive-Bunch-4126 in
bollynewsandgossips

आपमें झगड़े होते हैं, इसलिए आप टूट जाते हैं

सलमान से जब ऐश का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ‘सर, अब वो हैं नहीं लाइफ में। काई को उनकी बात करें? अब उनकी लाइफ है, वो आगे जाए। एक बात भूल चुके हैं. सब आगे जाते हैं लाइफ के अंदर फिर ये बात वापस से आए… जिंदगी चलती रहती है सर’. सलमान ने कहा कि उनके और ऐश्वर्या के बीच कोई कड़वाहट नहीं थी उन्होंने कहा, “आपमें झगड़े होते हैं, इसलिए आप टूट जाते हैं. आपकी आपस में नहीं बनती, इसलिए आप टूट जाते हैं.

दिलचस्प दिखाने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर कहते हैं

प्रभु ने फिर कहा, “ये आप हथाई (हिंसा) करते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, ये सब गलत लगता है मेरे को. आपकी शक्ल देख के गलत लगता है. सलमान ने कहा, “सर, देखिए सर, अगर मैं हाथपाई करता होता [टेबल पर जोर से मारते हैं] जैसे की ये…” प्रभु ने हस्तक्षेप किया और हिंसा से उनका क्या मतलब है यह स्पष्ट करने के लिए खुद को थप्पड़ मारने का नाटक किया. सलमान ने कहा, “सर, वो कोई झेल सकता है सर?” सलमान ने कहा कि कभी-कभी लोग चीजों को दिलचस्प दिखाने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर कहते हैं.

अगर उन्होंने ऐश्वर्या को मारा होता, तो वह बच नहीं पातीं

काफ़ी समय बाद, एक बातचीत में सलमान खान से ऐश्वर्या राय के साथ कथित तौर पर बुरा बर्ताव करने के बारे में पूछा गया उन्होंने कहा, “एक पत्रकार थे, प्रभु चावला, जिन्होंने मुझसे बहुत पहले यह बात पूछी थी. मैंने गुस्से में टेबल पर ज़ोर से हाथ मारा, जिससे वे चौंक गए. टेबल सचमुच टूट गई. अगर मैं किसी को मारता हूं, तो ज़ाहिर है कि वह लड़ाई होगी; मुझे गुस्सा आएगा. मैं पूरी ताकत से मारूंगा. मुझे नहीं लगता कि वह उसे झेल पातीं या बच पातीं.’

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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