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'जेल में और समय क्यों बिताना चाहते थे सलमान खान', Alliance में बोले ' छोटी सी जगह में 60-70 लोग थे'

Salman Khan In Alliance: सलमान खान ने प्राइम वीडियो के शो 'अलायंस' में एक इमोशनल बातचीत के दौरान जेल में बिताए अपने समय के बारे में खुलकर बात की है.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: August 5, 2026, 7:26 AM IST
'जेल में और समय क्यों बिताना चाहते थे सलमान खान', Alliance में बोले ' छोटी सी जगह में 60-70 लोग थे'

Salman Khan In Alliance: सलमान खान अपने भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने के लिए ‘अलायंस’ शो में पहुंचे, जो अभी इस शो में कंटेस्टेंट हैं. ऐसे में इस दौरान सलमान ने सोहेल को हौसला बढ़ाया और साथ ही उनकी बात उनके बच्चों से भी करवाई. इस दौरान उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही निजी किस्सा भी शेयर किया और उन्होंने 1998 के ब्लैकबक केस के सिलसिले में जेल में बिताए अपने दिनों को याद किया और बताया कि आखिर क्यों वो जेल से बाहर आने में हिचक रहे थे और वहां पर कुछ समय और बिताना चाहते थे.

इतनी छोटी सी जगह में 70 लोग होते थे

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हाल ही में आए ‘बिग बॉस’ के प्रोमो में सलमान ने जेल में बिताए अपने समय के बारे में बात की है. जेल में भीड़-भाड़ वाली हालत को याद करते हुए उन्होंने कहा, “बहुत साल पहले जब मैं जेल गया था, तो हमारे सामने सलाखें होती थीं. इतनी छोटी सी जगह में 50-60-70 लोग होते थे, एक इंडियन-स्टाइल बाथरूम होता था, कभी छिपकलियां होती थीं और उससे भी ज़्यादा, वहां पानी और गंदगी भरी होती थी.

जेल में बिताए अपने समय की मुश्किलों पर खुलकर की बात

सोहेल खान और घर के सभी सदस्य भावुक हो जाते हैं जब सलमान अपने उन दिनों को याद करते हैं और जेल में बिताए अपने समय की मुश्किलों और कठिन पलों के बारे में बताते हैंजब सोहेल ने हेडक्वार्टर में रहने के दौरान हुए इमोशनल असर के बारे में बात की, तो सलमान ने जेल में बिताए अपने समय और उस अनुभव ने कैसे उनके नज़रिए को बदला, इस पर बात की और सबको भावुक कर दिया.

वहां से निकल रहा था, तो मुझे सच में बुरा लगा

सलमान ने कहा, “जब मैं जेल में था, तो मुझे ज़मानत की सुनवाई के लिए बार-बार कोर्ट जाना पड़ता था. मुझे पता था कि मेरी ज़मानत की अर्ज़ी खारिज हो जाएगी, इसलिए मैं सोचता था, ‘मैं बाहर क्यों जाऊं? फिर वापस क्यों आऊं?’ फिर एक दिन ऐसा लगा कि मैं आखिरकार रिहा हो रहा हूं लेकिन जब मैं सच में वहां से निकल रहा था, तो मुझे सच में बुरा लगा’.

 फ़िज़िक अच्छी हो गई थी सोचा ‘काश! मैं वहां चार-पांच दिन और रह पाता

सलमान ने बताया कि क्यों उन्हें वहां से जाने के ख्याल से ही हैरानी भरे ढंग से भावुकता महसूस हुई और कहा कि ‘वहां मैं रोज़ वर्कआउट करता था. मैं सिर्फ़ पानी और जो भी दाल मिलती थी, उसी पर गुज़ारा करता था. मेरी फ़िज़िक इतनी अच्छी हो गई थी कि मैंने सोचा, ‘काश! मैं वहाँ चार-पाँच दिन और रह पाता. वहां किसी ने मुझसे कहा भी था, ‘भाई, मत जाओ.’ मैं हँसा और बोला, ‘मत ​​जाओ, मतलब?’ मुश्किल समय को याद करते हुए भी, सलमान ने माहौल को हल्का-फुल्का बनाने के लिए मज़ाक में कहा कि उन्हें ‘अलायंस हाउस’ में अपनी ज़िंदगी बिताने में कोई परेशानी नहीं होती

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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