Salman Khan remove the Shirt during the Show- बॉलीवुड एक्टर सलमान खान फिटनेस फ्रीक हैं. उनके मस्ल्स. सिक्स पैक एब्स देखकर कई नौजवान इंस्पायर होते हैं और जिम में पसीना बहाते हैं. अपनी बॉडी को मेटेंन करने के लिए सलमान कड़ी मेहनत करते हैं. अच्छी डाइट लेते हैं और नियमित एक्सरसाइज करते हैं. अब सलमान खान का एक थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो चलते शो में टीशर्ट उतारने का चैलेंज स्वीकार करते हैं और अपनी बॉडी दिखाते हैं. Also Read - 'पाताल लोक' में जातिवादी गाली देने का आरोप, अनुष्का शर्मा को लीगल नोटिस

सलमान जैसे ही अपनी टी-शर्ट उतारते हैं लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं. इस वीडियो में एक्टर का अंदाज देखने लायक है. सलमान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है.दरअसल, यह वीडियो स्टार प्लस चैनल पर आने वाले छोटे उस्ताद का है. Also Read - रमजान के महीने में सलमान खान ने की नेक पहल, यही सब बनाता है उन्हें औरों से अलग

View this post on Instagram 💪🏼 #dabangg3 #throwback A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan) on Jan 31, 2020 at 4:08am PST



बता दें कई बार बॉडी फ्लांट करने पर सलमान खान को ट्रोल भी किया गया है. कहा जाता है कि वे उनकी असल बॉडी नहीं बल्कि वीडियो इफेक्ट्स हैं. लोगों इस भ्रम को दूर करने के लिए ये एक्टर अक्सर जिम में पसीना बहाते हुए अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही फिल्म राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई में नजर आने वाले हैं.