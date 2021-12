Salman Khan Home on Rent Know The Price: बॉलीवुड स्टार सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाका करती है और फैंस उनकी हर फिल्म की इंताजर जमकर करते हैं. 50 साल के उपर हो चुके भाईजान ने भले ही अब तक शादी ना की हो लेकिन वो लगातार बिजनेस पर ध्यान देते है और कई जगहों पर प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं. वैसे सलमान ही नहीं बॉलीवुड के कई सारे सितारे इस लिस्ट में शामिल हैं जो अलग-अलग तरह के व्यापार से पैसा कमाते हैं. ऐसे में खबर है कि सलमान खान (Salman Khan) ने मुंबई स्थित अपनी एक प्रॉपर्टी को किराए पर दे दिया है. जी हां, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि सलमान खान (Salman Khan) ने बांद्र स्थित अपनी एक प्रॉपर्टी को 95,000 रुपये महीना किराए पर दिया है. आपको बता दें कि सलमान खान (Salman Khan) खुद बांद्रा स्थित गलैक्सी अपार्टमेंट में अपने परिवार के साथ रहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर बॉलीवुड के दबंग स्टार अपने इस घर के कितना किराया वसूल करते हैं.Also Read - 48 की उम्र में Malaika Arora ने मखमली ड्रेस पहनकर ढाया कहर, यूजर ने लिखा, 'उफ्फ बेहद हॉट...'

हाल ही में सलमान खान 'दबंग टूर' से वापस आए हैं और कैटरीना की शादी को लेकर वो जमकर खबरें में थे. बता दें कि वो उन स्टार्स में से आते हैं जो बॉलीवुड में जमकर कमाई करते हैं औऱ सबसे महंगे सितारों में से एक है. ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर के पास मुंबई और मुंबई के बाहर भी कई प्रॉपर्टीज हैं. बताया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी को 33 महीने के लिए किराए पर दिया गया है और इस प्रॉपर्टी से जुड़ा एग्रीमेंट 6 दिसंबर को ही साइन किया गया है. बताया जा रहा है कि बांद्रा स्थित यह प्रॉपर्टी 14वें फ्लोर का एक अपार्टमेंट है जिसका कुल कारपेट एरिया 756 स्क्वायर फीट है. इस अपार्टमेंट से सलमान हर महीने 95 हजार रुपए किराए के तौर पर लेने वाले हैं. सलमान का यह लग्जरी अपार्टमेंट शिव स्थान हाइट्स में है.

खबरों के अनुसार किराए से जाने वाला सलमान का ये फ्लैट 14वें फ्लोर पर स्थिति है और ये 4 BHK है. साथ ही ये बता दें कि सलमान के फ्लैट का एग्रीमेंट 33 महीने का है. इसके साथ ही एग्रीमेंट के साथ 2.85 लाख रुपये का एडवांस भी डिपॉजिट भी जमा है. सके अलावा सलमान खान के पास शहर से बाहर पनवेल में एक काफी बड़ा फार्म हाउस भी है. साथ ही सलमान के पास इसके अलावा भी कई प्रॉपर्टीज हैं, उन्होंने बांद्रा में ही अपने एक ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट को 8.25 लाख रुपये में किराय पर दिया है.