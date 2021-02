Salman Khan Reply On Valentine Day Plans Video Viral: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) हाल ही में इंडियन प्रो म्यूजिक लीग के उद्घाटन पर गए थे, यहां पर उन्होंने मीडिया से कई सारी बातें की, सलमान इस दौरान अच्छे मूड में नजर आए और ढेर सारी मस्ती भी की है. जब सलमान खान (Salman Khan) मीडिया से बातचीत कर रहे थे उस दौरान उनसे वैलेंटाइन डे के (Valentine Day) बारे में भी सावल पूछा गया जिसे लेकर सलमान (Salman Khan) ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, जिसे सुनकर वहां खड़े सारे लोग हंस पड़े. Also Read - Bedroom Tips To Boost Romance: शादीशुदा जिंदगी में बढ़ाना है रोमांस, तो रोजाना बेडरूम में अपनाएं ये टिप्स

दरअसल एक जर्नलिस्ट ने सलमान खान (Salman Khan) से पूछा कि वेलेंटाइन डे आ रहा है, आपका क्या खास प्लान है. ऐसे में सलमान (Salman Khan) से वैलेंटाइन डे (Valentine Day) पर उनके खास प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- वैलेंटाइन डे (Valentine Day) से मेरा क्या लेना-देना है भाई. या मेरा ही लेना-देना है वैलेंटाइन (Valentine Day) डे से. आप सभी को वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं. सुरक्षित रहें. Also Read - Valentine Day 2021 Healthy Gift Ideas: इस वैलेंटाइन डे पर पार्टनर को गिफ्ट करें ये हेल्दी चीजें



वहीं किसान आंदोलन पर सलमान खान (Salman Khan) ने डिप्लोमैटिक जवाब दिया, उन्होंने सीधे तौर पर न तो किसानों के लिए कुछ कहा न ही इंटरनेशनल स्तर पर जो सब कुछ चल रहा है उस पर कोई खास प्रतिक्रिया दी. बता दें सलमान खान (Salman Khan) जल्द ही राधे फिल्म में नजर आएंगे, राधे यॉर मोस्ट वॉन्टेड भाई ईद पर थिएटर्स में रिलीज हो रही है जिसका ऑफिशियल ऐलान भी हो चुका है.