'बहुत हो गया, अब कुछ खा लो भाई...' सोनम वांगचुक से बोले सलमान खान, घर का खाना भेजने का भी दिया ऑफर

सलमान खान का ये पोस्ट आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कुछ लोगों ने उनकी अपील का समर्थन किया और इसे पॉजिटिव स्टेप बताया है. कुछ यूजर्स ने कहा कि आंदोलन खत्म करने या जारी रखने का फैसला प्रदर्शनकारियों और उनके नेतृत्व को ही करना चाहिए.

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NEET पेपर लीक विवाद पर सलमान खान ने छात्रों का समर्थन किया है. (X हैंडल)

NEET पेपर लीक, एग्जाम में गड़बड़ी और एजुकेशन सिस्टम में खामियों के खिलाफ जंतर-मंतर पर चल रहा छात्रों का प्रदर्शन देशभर में फैल चुका है. सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पिछले 26 दिन से छात्रों के सपोर्ट में भूख हड़ताल पर हैं. उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बाद सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है. लेकिन, वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी है. उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है. इस बीच एक्टर सलमान खान ने सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की है. सलमान खान ने इंस्टाग्राम पोस्ट किया है. उन्होंने कहा, “बहुत हो गया. अब तो कुछ खा लो सोनम भाई.” सलमान ने सोनम को घर का खाना भिजवाने का ऑफर भी दिया है.

सलमान खान ने X पर एक पोस्ट में कहा, “सोनम, बस हो गया भाई. इसे और आगे न बढ़ाएं. अगर जरूरत पड़ी, तो इस जज्बे को किसी और दिन के लिए बचाकर रखें. मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी. अब कुछ खा लें. अगर आप चाहें, तो मैं आपके लिए घर से खाना भेज दूंगा.”

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छात्रों को दी पढ़ाई करने की सलाह

सलमान खान ने लिखा, “छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात देश के सामने रखी है. अब उनकी आवाज सरकार तक पहुंच चुकी है. छात्रों से अपील है कि वे अपने-अपने घर लौट जाएं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें.”

The students are at top priority, educationally n security-wise, so they need not worry and have their parents worried for them. The Honorable Prime Minister has tweeted, and I am sure that he will take strict action against all those people who are responsible for this leak. So… pic.twitter.com/89Ykfs5r4k — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 23, 2026

सरकार को वादा पूरा करने का मिलना चाहिए मौका

सलमान खान का यह बयान ऐसे समय आया है, जब केंद्र सरकार ने संसद में एग्जाम सिस्टम पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा कराने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है. एक्टर का कहना है कि अब छात्रों को सरकार को अपना वादा पूरा करने का मौका देना चाहिए.

सलमान के पोस्ट पर आ रहे अलग-अलग रिएक्शन

सलमान खान का ये पोस्ट आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कुछ लोगों ने उनकी अपील का समर्थन किया और इसे पॉजिटिव स्टेप बताया है. कुछ यूजर्स ने कहा कि आंदोलन खत्म करने या जारी रखने का फैसला प्रदर्शनकारियों और उनके नेतृत्व को ही करना चाहिए.

सलमान से जुड़ा ‘द कपिल शर्मा शो’ का वीडियो हो रहा वायरल

सलमान खान के इस पोस्ट के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर ‘द कपिल शर्मा शो’ का एक पुराना वीडियो वायरल होने लगा है. इस वीडियो में उनके पिता सलीम खान खुलासा कर रहे हैं कि स्कूल के दिनों में सलमान के लिए एक शख्स लीक पेपर घर लाता था. सलमान ने भी शो में हंसते हुए इसे स्वीकार किया था.

वायरल पुराने वीडियो पर बंटा सोशल मीडिया

वारयल हो रहे पुराने वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं. कई यूजर्स ने सलमान को घेरने की कोशिश की, लेकिन सलमान के फैंस उनके समर्थन में आ गए. सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है कि यह उनके स्कूल के दिनों की पुरानी और हल्की-फुल्की बात थी. एक यूजर ने लिखा, “सलमान अपने स्कूल के दिनों की बात कर रहे थे, इसका राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा से कोई मुकाबला नहीं है.”

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