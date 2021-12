Salman Khan Reveals Snake Bite Incident Health Update: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) को सांप काटने की खबर से फैंस में हड़कंप मच गया था. पनवेल स्थित फार्म हाउस (Salman Khan Farmhouse) में सलमान के साथ यह हादसा हुआ. जिसके बाद नवी मुम्बई के कामोठे इलाके के एमजीएम (महात्मा गांधी मिशन) अस्पताल में भर्ती किया गया. अब सलमान ने खुद इस हादसे के बारे में जानकारी दी है. सलमान ने बताया कि एक सांप फार्म हाउस के अंदर घुस आया था, मैंने लकड़ी के सहारे उसे दूर फेंकने की कोशिश की. लेकिन वो मेरे हाथ पर चढ़ गया.Also Read - Janhvi Kapoor ने तिरुमाला मंदिर में की पूजा-अर्चना, ट्रेडिनशनल अवतार में आईं नज़र

मैंने सांप को बाहर छोड़कर के लिए दूसरे हाथ में लिया तो उसने मुझे तीन बार डस लिया. वह एक तरह का जहरीला सांप था. मैं 6 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रहा. मैं अब ठीक हूं.

A snake had entered my farmhouse, I took it outside using a stick. Gradually it reached onto my hand. I then grabbed it to release, which is when it bit me thrice. It was a kind of poisonous snake. I was hospitalized for 6 hours…I am fine now: Actor Salman Khan on snake bite pic.twitter.com/cnDnUhglm5

— ANI (@ANI) December 27, 2021