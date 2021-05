Salman Khan On Being Rahe And Chulbul Pandey At Home: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) जल्द ही फिल्म ‘राधे – योर मोस्ट वॉन्टेड भाई’ (Radhe:Your Most Wanted Bhai) जल्द ही पर्दे पर आने वाली है. सलमान खान (Salman Khan) के वैसे तो कई सारे किरदार है जो फैंस को बेहद पसंद आते हैं लेकिन दबंग (Dabangg) का चुलबुल (Chulbul) किरदार और तेरे नाम का राधे उनके से सबसे मशहूर है. ऐसे में फिल्म राधे (Radhe) के प्रमोशन में बिजी सलमान ने कई सारे खास बातें बताई जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे. Also Read - ...लो आ गया Radhe: Your Most Wanted Bhai का बिहाइंड-द-सीन VIDEO, सलमान खान का ऐसा होगा कैरेक्टर

सलमान (Salman Khan) ने बॉलीवुड एक इंटरव्यू में कहा, ‘मुझे अभी भी ये लगता है कि जब मैं फिल्म देखता हूं तो मैं उस इंसान के जैसे बनना चाहता हूं. जो फिल्म का मेन लीड अच्छे काम करता है वो मुझे बहुत इम्प्रेस करता है. मुझे वो सब पसंद है इसलिए मैं अपने घर में अपना वो बिहेवियर रखता हूं. लेकिन कुछ ऐसे किरदार हैं जिन्हें मैं घर नहीं लेकर जा सकता’. Also Read - ..तो ऐसा होगा Radhe:Your Most Wanted Bhai का क्लाइमेक्स सीक्वेंस, ईलेक्टरीफाइंग सीन से उड़ेंगे होश



दबंग का उदाहरण देते हुए कहा, ‘दबंग और राधे ऐसा किरदार है जिन्हें मैं घर नहीं लेकर जा सकता. मैं अपने पैरेंट्स के सामने चुलबुल पांडे की तरह नहीं चल सकता. मेरे पापा मुझे मार देंगे, मेरी मां थप्पड़ मार देंगी और मेरे भाई और बहन को मुझे देखकर शर्म आ जाएगी. तो मैं घर में एक बेटा और भाई की तरह हूं.’

सलमान (Salman Khan) ने आगे ये भी कहा कि वह अपने रोमांस करेक्टर को भी घर लेकर नहीं जाते. उन्होंने कहा, ‘मैं फ्लर्टिंग और लव स्टोरी भी घर लेकर नहीं जाता, ना ही एक्शन. वो सब चीजें मुझमे नहीं हैं. वो एक अहंकारी इंसान के लक्षण हैं. मुझे पता है मेरी क्षमता क्या है, मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूं और कितना कर सकता हूं.’