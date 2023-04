'सिडनाज' के फैंस पर आया सलमान खान को गुस्सा, बोले 'जिंदगी भर यह कुंवारी रहेगी क्या'-Video

Salman Khan Angry On Sidnaaz Fan: सलमान खान अपनी पूरी स्टारकास्ट के साथ द कपिल शर्मा शो में किसी का भाई किसी की जान का प्रमोशन करने पहुंचे थे और इस दौरान एक्टर की टीम के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ऐसे में इस दौरान एक बार फिर से सलमान खान ने शहनाज गिल की जिंदगी पर बात करते हुए नजर आए औऱ उन्हें फिर से मुव ऑन करने की सलाह देते गए. इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने साफ-साफ शब्दों में सिडनाज के फैन यानि की सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के फैन को जमकर लताड़ लगाई है और शहनाज गिल के फैंस को खुली वॉर्निंग दे दी कि वो बार-बार सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेना बंद कर दें, ताकि दूसरा अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू कर दे. बता दें इसके पहले सलमान खान ने शहनाज को ट्रेलर के लॉन्च पर भी कुछ ऐसा ही कहा था.

सलमान खान के इस वीडियो में वह कपिल शर्मा के शो में अपनी अगली फिल्म किसी की भाई किसी की जान को प्रमोट करने पहुंचे हैं. इस वीडियो में वह शहनाज गिल और कपिल शर्मा के साथ कहते हैं, ‘पूरे सोशल मीडिया पर इनको सिडनाज-सिडनाज करके…अब वो दुनिया में नहीं रहा, वो जहां भी होगा, वो खुद भी चाहेगा कि इनकी जिंदगी में कोई आए, शादी हो जाए, बच्चे-वच्चे हो जाएं.

हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ हैं जो सिडनाज सिडनाज लेकर…क्या जिंदगी भर यह कुंवारी रहेगी क्या? और जितने भी यह सिडनाज सिडनाज करते हैं, उनमें से एक को इसने चुन लिया वो खुद बोलेगा कि हां मैं तुम्हारे लिए ठीक हूं. बातें सुनना नहीं. अपने दिल की सुनो. मूव ऑन इन लाइफ.’