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Salman Khan Scolding Moment Paparazzi Apologised Video Viral

'सॉरी भाईजान सॉरी', सलमान खान की लताड़ के बाद पैपराजी ने मांगी माफी, एक्टर ने बड़ा दिल दिखाते हुए कह दिया- कोई बात नहीं

सलमान खान ने हाल ही में पैपराजी पर नाराज़गी जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी और उन्हें निजता का सम्मान करने की नसीहत दी थी. अब पैपराजी ने उनसे अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगी है.

Salman Khan paparazzi controversy

सलमान खान हाल ही में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में किसी को देखने गए थे. जब वो वहां से बाहर निकले तो पैपराजी ने चिल्लाना शुरू कर दिया. जिसके बाद भाईजान नाराज़ हो गए. उन्होंने सार्वजनिक रूप से गुस्सा जाहिर करते हुए मीडियाकर्मियों को निजता का सम्मान करने की नसीहत दी थी. इसके बाद पैपराजी ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में अभिनेता से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी.

पैपराजी ने मांगी माफी

सलमान खान फिल्म ‘राजा शिवाजी’ की सक्सेस पार्टी में पहुंचे थे तो पैपराजी ने उन्हें घेर लिया और उनसे अपने दखलंदाजी भरे व्यवहार के लिए माफी मांगी. जैसे ही अभिनेता अंदर आए और इंडस्ट्री के अपने दोस्तों से मिले, पैपराजी लगातार “सॉरी” कहते सुनाई दिए.शोर सुनकर अभिनेता पैपराजी से इशारे में पूछा कि क्या हुआ.उनकी माफी सुनकर सलमान ने इशारे में कहा कि कोई बात नहीं.

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क्या था मामला?

दरअसल इससे पहले जब सलमान खान एक अस्पताल में किसी परिचित का हालचाल लेने पहुंचे थे तो बाहर निकलते वक्त उन्होंने पैपराजी को हंगामा करने और निजता का उल्लंघन करने पर उन्हें फटकार लगाई थी.इसके बाद मंगलवार देर रात सलमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पैपराजी के व्यवहार पर अपनी घोर निराशा व्यक्त की.

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पिक्चर जरूरी है या लाइफ

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “अगर मैं किसी प्रेस को अस्पताल में मेरे दर्द का आनंद लेते हुए देखूं. जिनके लिए मैं खड़ा रहा हूं, जिनसे मैंने बातचीत की है, ये ध्यान दिया कि वे भी अपनी रोजी-रोटी कमा सकें, लेकिन अगर वे मेरे नुकसान से पैसा कमाना चाहते हैं तो चुप रहो खुश मत हो. भाई भाई भाई, मातृभूमि फिल्म की मां की आंख, पिक्चर जरूरी है या लाइफ”

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किसी का तमाशा बनाना ठीक नहीं

उन्होंने यह भी लिखा कि किसी के दर्द और मुश्किल हालात को मजाक या तमाशा बनाना सही नहीं है.सलमान ने गुस्से में लिखा कि अगली बार उनके साथ ऐसा व्यवहार करके देख लेना.60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला.ये याद रख लेना, जेल में डालोगे हा हा.

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ये पोस्ट इंटरनेट पर तुरंत वायरल हो गए और फैंस व सेलेब्रिटीज ने कमेंट सेक्शन में समर्थन जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी.वहीं, कुछ नेटिजन्स कैप्शन को लेकर असमंजस में दिखे और अभिनेता के लिए चिंतित भी थे.

(इनपुट एजेंसी)