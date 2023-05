फिल्म ‘टाइगर 3’ का लोगों को बेसब्री से इंतजार है. मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित, टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म की शूटिंग चल रही है. फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन हैं. इसे तैयार करने के लिए दुनिया के तीन जाने-माने एक्शन डायरेक्टर फ्रांज स्पिलहॉस, परवेज शेख और से-योंग ओह एक साथ काम कर रहे हैं. ‘टाइगर-3’ के निर्माता फिल्म के एक्शन सक्विेंस को और मनोरंजक बनाना चाहते हैं ताकि दर्शकों ने ‘पठान’ में जो देखा है उन्हें उससे भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिले.बता दें,सेट से कई तस्वीरें भी लीक हो चुकी हैं.

इसी बीच सलमान खान ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपनी एक तस्वीर शेयर कर लिखा- जब आपको लगता है कि आप दुनिया का भार अपने कंधों पर उठा रहे हैं, तो वह कहते हैं कि दुनिया को छोड़ो पांच किलो का डंबल उठा के दिखाओ. टाइगर ज़ख्मी है.