Salman Khan Viral Selfie With His Mother: बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान अक्सर नई नई वजहों से सुर्ख़ियों में रहते हैं. अपनी पर्सनालिटी और अपने दमदार अंदाज़ से हर किसी के दिल पर राज करने वाले सलमान खान (Salman Khan) एक परफेक्ट फैमिली मैन हैं. सलमान ने जो लेटेस्ट तस्वीर शेयर की है वो इस बात का सबूत है कि वो अपनी मां सलमा खान (Salman Khan's Mother Salma Khan) से बेहद करीब हैं. सलमान खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं. तस्वीर में सलमान खान अपनी मां सलमा खान की गोद में लेटे हुए नज़र आ रहे हैं. इस प्यारी सी तस्वीर पर पूरा इंटरनेट प्यार बरसा रहा है. फोटो (Salman Khan Latest Post) में सलमान खान ने हरे रंग की टी-शर्ट पहनी है, जबकि उनकी मां सलमा नीले और सफेद रंग का कुर्ता पहने दिख रही हैं.

मां-बेटे की ये मासूम सी तस्वीर (Salman Khan Shares Selfie With His Mother Salma Khan) अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. सलमान खान ने इस फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'मां की गोद… जन्नत'. फैंस 'भाईजान' का ये अंदाज़ देखकर इमोशनल भी हो गए हैं और उन्हें खूब प्यार भेज रहे हैं. सलमान खान अपने परिवार से बेहद करीब हैं. बता दें कि सलमान राइटर – एक्टर सलीम खान और सलमा खान के बेटे हैं. एक्टर अपनी मां से बेहद प्यार करते हैं और ये बात जग जाहिर भी है.

जानकारी के लिए बता दें कि सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ ‘टाइगर 3’ (Salman Khan Katrina Kaif Tiger 3) की शूटिंग के लिए जल्द ही रवाना होने वाले हैं. सलमान के पास अभी कई और प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर वो धीरे धीरे काम भी शुरू कर रहे हैं. सलमान के अपकमिंग प्रोजेक्ट में जैकलीन फर्नांडीज के साथ ‘किक 2’ और पूजा हेगड़े के साथ ‘कभी ईद कभी दीवाली’ शामिल है.