Radhe First Poster And Release Date Viral On Social Media: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक 'राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' (Radhe: Your Most Wanted Bhai) की रिलीज डेट पर आखिरकार आज सलमान खान (Salman Khan) ने मुहर लगा ही दी है. अपने फैंस को तोहफा देते हुए सलमान खान ने अपने फैंस को एक दमदार सरप्राइज दे दिया है. उन्होंने मोस्ट अवेटेड फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' (Radhe: Your Most Wanted Bhai) की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है.

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) ने अपनी फिल्म राधे के पहले पोस्टर को रिलीज कर दिया है. फिल्म का पोस्टर रिलीज कर सलमान खान (Salman Khan) ने फैंस से कहा, "ईद का वादा था, ईद पर ही आएंगे क्योंकि एक बार जो मैंने… 'यह फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी, फिल्म 13 मई को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.

इस फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर करते हुए सलमान खान (Salman Khan) ने सोशल मीडिया पर रिलीज डेट का ऐलान किया है. इस पोस्ट में सलमान खान (Salman Khan) हाथ में बंदूक थामे दिख रहे हैं औऱ साथ ही गोलियां चल रही हैं. सलमान खान ने एक बार फिर फैंस के साथ किया कमिटमेंट निभाकर उनका दिल जीत लिया है. फिल्म आज से ठीक दो महीने बाद 13 मई 2021 को रिलीज की जाएगी.

‘राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई’ (Radhe: Your Most Wanted Bhai) प्रभु देवा (Prabhu Deva) द्वारा निर्देशित होगी, इसमें सलमान (Salman Khan) के साथ दिशा पाटनी (Disha Patni) जैकी श्रॉफ और रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिकाओं में होंगे.