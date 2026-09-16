गणपति विसर्जन पर सलमान खान से हुई बड़ी चूक, करने लगे उल्टी आरती... फिर बहन अर्पिता ने ऐसे सुधारी गलती!

Salman Khan Ganpati Visarjan: सलमान खान ने परिवार के साथ आरती करके गणपति विसर्जन मनाया और इस जश्न में यूलिया वंतूर भी उनके साथ शामिल हुईं.

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Salman Khan Ganpati Visarjan: मंगलवार को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपने भाई सोहेल खान के घर पर गणपति विसर्जन के लिए अपने परिवार के साथ शामिल हुए. इस सेलिब्रेशन में एक्टर के साथ उनकी कथित गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर भी मौजूद थीं. गणपति विसर्जन से पहले सलमान आरती करते हुए दिखे. हालांकि, जिस चीज़ ने सबका ध्यान खींचा, वह थी अर्पिता खान के साथ उनका प्यारा भाई-बहन वाला रिश्ता.

सलमान खान ने गणपति विसर्जन के दौरान की गलत आरती

जब सलमान पहुँचे, तो अरहान खान उन्हें लेने दरवाज़े पर आए. बाद में, सलमान की भतीजी आयत उन्हें प्यार से गले लगाती दिखीं. जब सुपरस्टार आरती कर रहे थे, तो उनकी बहन अर्पिता ने देखा कि वे गलती से आरती गलत तरीके से (उल्टी आरती) कर रहे थे उन्होंने उन्हें “भाई” कहकर पुकारा, लेकिन ज़ोर-ज़ोर से हो रहे मंत्रोच्चार की वजह से सलमान उनकी आवाज़ नहीं सुन पाए. फिर उन्होंने जल्दी से उन्हें सही तरीका बताया और इस पर सलमान का रिएक्शन बहुत प्यारा था. आरती करने के बाद, उन्हें अपनी भतीजी को आरती करने का सही तरीका बताते हुए देखा गया था.

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यूलिया वंतूर भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हुईं

यूलिया वंतूर भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हुईं और सलमान खान के बाद आरती करती दिखीं. जहां सलमान प्रिंटेड जींस, मैचिंग जैकेट, काली टी-शर्ट और काली बीनी में कैज़ुअल लुक में दिखे, वहीं यूलिया पीले अनारकली सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. एक और वीडियो में सलमान अपनी सौतेली मां हेलेन और उनके साथ बैठे दूसरे मेहमानों से बातचीत करते दिखे. एक्टर ने पैपराज़ी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं और एक छोटे बच्चे पर प्यार लुटाते हुए भी नज़र आए.

फैंस को पसंद आया ये रिश्ता

फैन्स को अर्पिता और सलमान का रिश्ता ‘प्यारा’ लगा. एक फैन ने लिखा, “सिर्फ अर्पिता ही उन्हें सही कर सकती हैं. एक और ने कमेंट किया, “यह बहुत प्यारा है. एक और फैन ने लिखा, ‘बहनें इसीलिए तो होती हैं, ताकि वे अपने भाइयों को सिखा सकें’. एक और ने लिखा, “कितना प्यारा है. एक और कमेंट था, “भाई सिर्फ अपनी बहनों की बात मानते हैं. एक और ने कमेंट किया, “उनका रिश्ता कितना प्यारा है. विसर्जन सोहेल की बिल्डिंग के परिसर में हुआ, जहाँ इस मौके के लिए पानी की एक बड़ी टंकी का इंतज़ाम किया गया था. अरबाज़ खान के बेटे अरहान खान को गणपति की मूर्ति के विसर्जन में मदद करते हुए देखा गया. सोहेल के कई दोस्त, जिनमें डेलबर आर्या, कुशल टंडन, सरगुन और अन्य शामिल थे, भी गणपति विसर्जन के लिए खान परिवार के साथ शामिल हुए