सलमान खान की बहन अर्पिता के घर से गायब हुई लाखों की ज्वैलरी

सुपर स्टार सलामन खान की लाडली बहन अर्पिता खान को लेकर हाल ही में एक बड़भ् खबर सामने आई है. जिसमें बताया गया है कि अर्पिता खान शर्मा के घर लाखों रुपये की ज्वैलरी की चोरी हुई है और यह मामला पुलिस में दर्ज कराया गया है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है. हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी अर्पिता के घर में काम करने वाला नौकर ही था.

अर्पिता खान ने मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में अपने डायमंड के ईयररिंग्य चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस रिपोर्ट में बताया गया था इस ईरयरिंग्स की कीमत 5 लाख रुपये है. रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस मामले की जांच शुरू कर और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.