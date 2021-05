Radhe-Your Most Wanted Bhai Behind the scenes video: ‘राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई’ (Radhe: Your Most Wanted Bhai) की रिलीज का इंतजार और प्रत्याशा अपने चरम पर है और अब रिलीज से महज दो दिन दूर, सलमान खान के प्रशंसक मोस्ट वांटेड भाई की कहानी को ऑनस्क्रीन देखने के लिए इक्छुक हैं. यह फिल्म इस साल ईद पर रिलीज होने के लिए तैयार है और आज निर्माताओं ने एक बिहाइंड-द-सीन वीडियो क्लिप जारी किया है जहां सलमान खान, प्रभुदेवा, दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ, राधे के करैक्टर शेड्स पर एक दिलचस्प झलक साझा कर रहे हैं. Also Read - ..तो ऐसा होगा Radhe:Your Most Wanted Bhai का क्लाइमेक्स सीक्वेंस, ईलेक्टरीफाइंग सीन से उड़ेंगे होश

वीडियो सलमान खान द्वारा राधे की विशेषताओं का वर्णन करते हुए शुरू होता है, किरदार के नेचर का वर्णन करना कठिन है. वह बहुत कम बात करता है, लेकिन वह जो भी कहता है, सही होता है. प्रभु ने उपयुक्त रूप से करैक्टर को काफी गहन तरीके से दिखाया है. राधे ने स्वैग और एटीट्यूड के साथ ने खुद को कैरी किया है.

दिलचस्प बात यह है कि सलमान खान से लेकर प्रभुदेवा और दिशा पटानी तक सभी ने राधे का अलग पक्ष पेश किया है. फिल्म में विलन की भूमिका निभाने वाले रणदीप हुड्डा कहते हैं, राधे सलमान खान 2.0 है. वह सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ सॉफ्ट और मजबूत है. यह फिल्म सलमान खान को समर्पित है.

इस बिहाइंड-द-सीन वीडियो में, राधे एक करैक्टर के रूप में सेट पर फिल्म में स्वैग और करिश्मा का एक महत्वपूर्ण स्पर्श जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं. बतौर राधे, सलमान अपने एलिमेंट और करैक्टर में पूरी तरह लीन दिखाई दे रहे है.

सलमान खान के साथ, फिल्म में दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे. ‘राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई’ को सलमान खान फिल्म्स ने जी स्टूडियो के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है. सलमा खान, सोहेल खान और रील लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित, यह फिल्म इस साल ईद के मौके पर 13 मई को रिलीज होगी.

फिल्म को जी5 पर ‘पे-पर-व्यू’ सर्विस जी प्लेक्स पर देखा जा सकता है. जीप्लेक्स डीटीएच प्लेटफॉर्म जैसे डिश, डी2एच, टाटा स्काई और एयरटेल डिजिटल टीवी पर भी उपलब्ध है.

