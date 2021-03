Radhe Your Most Wanted Bhai: सलमान खान (Salman Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई’ (Radhe Your Most Wanted Bhai) 14 मई 2021 को रिलीज होने जा रही है. अब फिल्म के राइट्स को लेकर (Radhe Film Rights) एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ख़बरों के मुताबिक बॉलीवुड के दबंग खान की इस फिल्म के सारे राइट्स को जी स्टूडियो ने खरीद लिया है. इस फिल्म के लिए जी स्टूडियो ने 235 करोड़ की राशी का भुगतान किया है. डिस्ट्रीब्यूशन, वीडियो स्ट्रीमिंग और म्यूजिक के सभी राइट्स को जी स्टूडियो (ZEE Studio) ने खरीदा है. Also Read - Bollywood Top Movies Released in 2021: सिनेमाघरों में फिर गूंजेंगी तालियां, इस साल रिलीज़ होंगी बड़ी फिल्में

फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसके बाद OTT प्लेटफॉर्म ZEE 5 पर इसका प्रीमियर होगा. कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन ने फिल्मी क्षेत्र को भी काफी प्रभावित किया है. इस कारण से फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिक्वेस्ट पर सलमान इस मूवी (Radhe: Your Most Wanted Bhai) को सिनेमाघरों में रिलीज करने जा रहे हैं.

माना जा रहा है कि यह फिल्म लॉकडाउन के कारण सिनेमाघरों को हुए नुकसान से उबरने में हेल्प कर सकती है. ‘राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई’ का डायरेक्शन प्रभुदेवा ने किया है. फिल्म में सलमान खान के साथ साथ दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ लीड रोल में अभिनय करते नजर आएंगे. मूवी का प्रोडक्शन सलमा खान, सोहेल खान फिल्म्स, रील लाइफ प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है. विलेन बने रणदीप हुड्डा गोवा के हिंसक और सनकी स्वभाव वाले ड्रग माफिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं.