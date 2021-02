The Kapil Sharma Show Sunil Grover Very Soon Make A Come Back With Kapil Sharma: ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) को किसी पहचान की जरुरत नहीं है. सालों से छोटे पर्दे पर इस शो ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई हुई है. ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) भले ही कई बार विवादों में रहा हो लेकिन इशके चाहनेवाले इसे इतना प्यार करते हैं कि हर बार ये शो टीआरपी की रेस में भी नंबर 1 बना ही रहता है. वहीं बॉलीवुड से लेकर खेल औऱ बाकि जगहों के कलाकार भी इस शो का हिस्सा बनते रहते हैं. ऐसे में अब शो से जुड़ी एक बड़ी खबर आमने आ रही हैं और वो ये है कि आने वाले दिनों में शायद शो में एक बार फिर से सुनील ग्रोवर (Suil Grover) की वापसी हो सकती है. Also Read - Telugu Actress Priyamani hot Pics: अपने बोल्ड अंदाज से कहर ढाती हैं Priyamani, हुस्न की तपिश में जलती है हर तस्वीर

करीब तीन साल बाद 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) शो के लिए अच्छी खबर आई है. कहा जा रहा है कि दोनों अब आपस में बातचीत भी कर रहे हैं. सलमान खान (Salman Khan) ने दोनों के बीच पैच अप तो कराया है लेकिन क्या ये शो को कोई फायदा पहुंचा पाएगा. इन सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपे हैं.

सोनी टीवी पर आने वाला शो द कपिल शर्मा (The Kapil Sharma Show) सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले टीवी शो में से एक है. शनिवार और रविवार का आने वाले इस शो में कपिल शर्मा (Kapil Sharma) सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek ) भारती सिंह (Bharti Singh) औऱ कीकू शारदा (Kiku Sharda) जैसे कलाकार शामिल है.

जानकारी के लिए बता दें, कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और सुनील ग्रोवर (Suil Grover) के बीच उस दौरान विवाद हुआ जब पूरा कास्ट ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर था, साल 2017 में दोनों के बीच फ्लाइट में ही जमकर विवाद हुआ. खबरें तो ये तक की थी सुनील (Sunil Grover) पर कपिल (Kapil Sharma) ने अपना जूता फेंका था औऱ साथ ही जमकर गाली दी थी. इशके बाद सोशल मीडिया पर सुनील ने इस बात की जानकारी दी थी औऱ तब से लेकर आजतक वो शो में वापस नहीं आए हैं.

बता दें कि कॉमेडियन सुनील ग्रोवर (Suil Grover) भी शो का अहम हिस्सा थे.जो इस शो में रिंकू भाभी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी और गुत्थी जैसे किरदार निभा चुके हैं. सुनील (Suil Grover) के इस किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया था. ऐसे में अब क्योंकि सलमान खान इसके प्रोड्यूसर हैं तो ऐसे में जाहिर है कि वो चाहेंगे की सुनील ग्रोवर (Suil Grover) शो का हिस्सा बनें

