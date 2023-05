Salman Khan Death Threat: स्टूडेंट ने दी थी सलमान खान को धमकी, लुक आउट नोटिस जारी

Salman Khan Death Threat: सलमान खान को जिस शख्स ने मेल के जरिए धमकाया था, उसके खिलाफ मुंबई पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी किया है. दरअसलमार्च में गैलेक्सी अपार्टमेंट के ईमेल में धमकी भरा मैसेज आया था और इस मामले की पुलिस में शिकायत की गई तो FIR दर्ज हुई थी और अब लुकआउट नोटिस जारी किया गया है. सलमान खान को पिछले कुछ समय से धमकियां मिल रही हैं, उन्हें अब तो मुंबई पुलिस ने Y+ सिक्योरिटी भी दे दी है.

जानकारी के अनुसार इस आरोपी ने मार्च महीने में गोल्डी बरार के नाम से सलमान के करीबी को धमकी भरा ईमेल भेजा था, जिसमें सलमान खान को मारने की धमकी दी गई थी. इस ईमेल के बाद सलमान के दोस्त ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद से ही पुलिस इस शख्स की तलाश में जुटी हुई है. हालांकि अब तक पुलिस को इस शख्स की जानकारी नहीं मिल पाई है. जिस वजह पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है.