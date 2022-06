Salman Khan Threat Letter Case: बीते दिनों सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या के बाद सलमान खान और उनके पिता को जान से मार देने की धमकी मिली थी। जब सलीम खान के सैर करने गए थे तब एक बेंच पर उन्हें एक पत्र मिला जिसमें सलमान खान और सलीम जी का हाल मूसेवाला जैसा करने की बात कही गयी थी, जिसके बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. हालांकि इन सबसे दूर सलमान खान अपने नए फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन पुलिस लगातार इस मामले में नजर बनाए हुए है और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी है. दरअसल सिद्धू मूसेवाला मामले में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को बड़ा खुलासा कर दिया. इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई को मास्टरमाइंड बताया गया है.Also Read - अनुपमा अपडेट: अनुपमा के बच्चों से मिलकर बरखा को लगी मिर्ची, प्रॉपर्टी छीनने के लिए बनाएगी मास्टर प्लान

सलमान खान के घर के बाहर धमकी भरा खत मिलने का मामला सुलझ गया है. धमकी भरा खत मिलने के मामले में सौरभ उर्फ महाकाल का नाम सामने आ रहा है, जिसे पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस आरोपी के तार पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से भी जुड़े हुए हैं. पुलिस इसके पीछे भी लगी हुई थी. अब उससे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है. वहीं मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच सलीम खान और उनके बेटे अभिनेता सलमान खान को धमकी भरा पत्र मिलने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने के लिए बुधवार को दिल्ली आई थी.

इसके साथ ही 7 जून को एनआई ने अपने सोशल मीडिया पर बताया था कि सलमान खान ने इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि 'उन्हें कोई धमकी नहीं मिली है और ना ही धमकी भरे कॉल आए हैं'.

Salman Khan threat letter case | Salman Khan, in his statement to police, has denied threat from any person, threat calls or a dispute with anyone in the recent past

