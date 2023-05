Video: सलमान खान ने अपने एक्स पर हाथ उठाने पर दिया जवाब, कहा 'मैं मारता तो मर जाती...'

Salman Khan On Hitting Women: 90 के दौर की सबसे पंसदीदा औऱ चर्चित लव स्टोरी में से एक थी ऐश्वर्या राय औऱ सलमान खान की कहानी. ये कहानी जितने ही प्यार से शुरू हुई थी इसका अंत उनका ही दर्दनराक हुआ था. समान औऱ ऐश को लोग आज भी एक साथ देखना पसंद करते हैं. हालांकि ये रिश्ता बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाया औऱ माना जाता है कि इसका कारण सलमान खान का ओवर पजेसिव नेचर था. हालांकि जब दोनों की राहे जुदा हो गई तो इस पर दोनों ने कभी खुलकर बातें नहीं कि लेकिन ऐश्वर्या राय ने अफने इंटरव्यू में खुलकर एख बार कहा था कि उनके एक्स ने उनपर हाथ उठाया था और वो खुश हैं कि वो इस रिश्ते से बाहर निकल कर आई हैं. ऐसे में अब इसी से जुड़ा एख वीडियो वायरल हो रहा जिसमें उन्होंने इस आऱोप पर खुलक बातें की हैं.

दरअसल साल 2002 में ऐश्वर्या राय ने बॉम्बे टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने सलमान के साथ अपने ब्रेकअप पर बात की थी. ऐश्वर्या ने कहा था कि सलमान ने नशे की हालत में कई बार उन्हें मारा-पीटा है. अब सलमान खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने चौकाने वाला जवाब दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एनडीटीवी की एंकर जब उनसे सलमान से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी किसी महिला के ऊपर हाथ उठाया था, तो इसपर सलमान ने जो जवाब दिया वौ हैरान करवाला है.