Tiger 3 Release Date: सलमान खान की सबसे फेमस औऱ सफल फ्रैंचाइजी में से एक टाइगर का तीसरा भाग आने वाला है और इसके लिए फैंस से लेकर खुद सलमान खान भी खासे उत्साहित हैं. टाइगर 3 यशराज फिल्म्स की ‘टाइगर’ फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म है औऱ इसके पहले दो भाग सुपरहिट रहे थे. ऐसे में तीसरे भाग से हर किसी को कई सारी उम्मीदें हैं. ‘टाइगर’ फ्रैंचाइजी के तीसरे पार्ट में भी सलमान खान के साथ कटरीना कैफ नजर आएंगी. दोनों की इस जोड़ी को हर बार दर्शकों का प्यार मिला है और इस बार भी दोनों को साथ में देखने के लिए फैंस बेकरार हैं. हालांकि सलमान खान ने अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए अपनी बहुप्रतीक्षित आगामी फिल्म टाइगर 3 के नए रिलीज डेट की घोषणा की है. सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर ये फिल्म पहले ईद 2023 पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी तारीख बदल चुकी है.Also Read - Doctor G: बॉक्स ऑफिस पर परिणीति से आगे निकले आयुष्मान खुराना, 'डॉक्टर जी' को मिली शानदार ओपनिंग

सलमान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा- टाइगर की नई तारीख.. दिवाली 2023. बता दें कि पहले 21 अप्रैल 2023 को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी. सलमान ने फिल्म की रिलीज डेट के साथ अपना एक लुक भी शेयर किया है. टाइगर 3 को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा. यशराज बैनर की इस फ्रैंचाइजी के 10 साल पूरे होने के मौके पर ‘टाइगर 3’ की ईद रिलीज का ऐलान किया गया था. मेकर्स ने एक टीजर भी रिलीज किया था, लेकिन अब रिलीज डेट बदल चुकी है. Also Read - हैरी पॉटर के एक्टर रॉबी कोल्ट्रेन उर्फ हैगरिड का निधन, 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Tiger has a new date… Diwali 2023 it is! Celebrate #Tiger3 with #YRF50 only at a big screen near you. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. #katrinakaif | #ManeeshSharma | @yrf pic.twitter.com/74cyIoopt2

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 15, 2022