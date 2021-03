Salman Khan Towel And Shirtless Look Viral Sister Arpita Khan Share Amazing Pictures: बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान (Salman Khan) अपने लुक और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. वहीं,सलमान खान (Salman Khan) अपनी बहनों के कितने करबी हैं ये तो सभी जानते हैं. ऐसे में अब उनकी छोटी औऱ सबसे प्यारी बहन अर्पिता खान (Arpita Khan) ने अपने भाई सलमान खान (Salman Khan) के कमाल की फोटो शेयर की है जिसमें वो बेहद हॉट लग रहे हैं. यह फोटो अर्पिता की शादी के समय की बताई जाती है, चलिए देखते हैं कमाल की फोटो. Also Read - Abhishek Kapoor को फिर से याद आए Sushant Singh Rajput, वीडियो शेयर कर बोला- 'मैंने उन्हें कई बार मरते देखा था...'

सलमान खान (Salman Khan) की बहन अर्पिता खान (Arpita Khan) ने भाई की एक अनदेखी फोटो शेयर की है. यह फोटो अर्पिता की शादी के समय की बताई जाती है. इसमें सलमान (Salman Khan) खान टॉवल में हैं और साथ ही शर्टलेस हैं अर्पिता (Arpita Khan) ने फोटो के कैप्शन में लिखा है, 'बेहद प्यारी यादें.' अर्पिता (Arpita Khan) और सलमान की इस फोटो पर लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं.



बता दें कि कहा जा रहा है कि ये फोटो अर्पिता खान (Arpita Khan) के शादी की है, यानि की 2014 की है. बता दें कि अर्पिता की शादी बड़े धूमधाम से आयुष शर्मा (Ayush Sharma) से हुई थी.आज शादी के 6 साल बाद अर्पिता ने ये फोटो शेयर करके हर किसी को अपना दिवाना बना दिया है.