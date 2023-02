Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Song: सलमान खान की मोस्ट अवेटिड फिल्म किसी का भाई किसी का जान का पहला गाना नय्यो लगदा’ रिलीज़ हो गया है. वेलेंटाइन डे के इस मौके पर इसे रिलीज़ किया गया. फिल्म का ये रोमांटिक गाना लोगों को बेहद पसंद आया है. गाने में सलमान खान और पूजा हेगड़े की केमेस्ट्री देखने वाली है. लेकिन गाने में अपने हुक स्टेप्स को लेकर सलमान खान ट्रोल हो गए हैं. लोगों को उनको ये डांस स्टेप्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे जो कि वाकई बहुत स्लो मोशन में थे. एक यूजर ने इसपर कमेंट करते हुए लिखा- सलमान अगर फिटनेस फ्रीक हैं तो इसका क्या मतलब उन्हें लेग एक्सरसाइज़ वाला स्टेप दे दोगे.

His cousin will go mad after watching Murgi Wala Dance Step of #SalmanKhan in #NaiyoLagda 😂😂 pic.twitter.com/MrBESFiLLB — JUST A FAN. (@iamsrkfan_brk) February 12, 2023