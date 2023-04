सलमान खान कर ने खरीदी ऐसी कार जिसके अंदर गोली नहीं जा सकती! कीमत जानकर सूखेगा गला

Salman Khan Bulletproof Car: सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और कल भी एक शख्स ने मुंबई पुलिस को कंट्रोल रूम में कॉल करके कहा है किवह 30 अप्रैल को सलमान खान की हत्या करेगा और उसमें अब नाम रॉक भाई बताया है. बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली हो. इससे पहले बिश्नोई गैंग ने कभी ईमेल के जरिए तो कभी चिट्ठी लिखकर एक्टर को डेट थ्रेट्स दी हैं. हाल ही में जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सलमान खान को माफी ना मांगने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी. ऐसे में अब भाईजान ने अपनी सुरक्षा के लिए एक दमदार कार लेकर आए हैं, जिसकी चर्चा हर जगह पर हो रही है.

सलमान खान की व्हाइट कलर की यह कार देखते ही बन रही थी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो भाईजान ने अपनी निसान पेट्रोल हाई-एंड बुलेटप्रूफ एसयूवी कार दुबई से इम्पोर्ट करवाई है. इसे अभी भारत में लॉन्च नहीं किया गया है. अंग्रेजी वेबसाइट इंडिया टुडे की खबर के अनुसार दुबई में सलमान खान की निसान पेट्रोल की ऑन-रोड कीमत 45.89 लाख रुपये से 88 लाख रुपये के बीच है. वहीं Maxabout.com पर इसकी कीमत एक करोड़ रुपये कोट की गई. वहीं कुछ जगह गाड़ी की प्राइस दो करोड़ रुपये बताई गई. गाड़ी की प्राइस को लेकर भी एक फिक्स अमाउंट नहीं मिल रहा है. वहीं अभी तक ये भारत नहीं आई है इसिलए सलमान ने इसके लिएइम्पोर्ट टैक्स और कस्टम फीस के साथ एसयूवी की कीमत भी चुकाई है.