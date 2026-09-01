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Wanted में कैटरीना को कास्ट करना चाहते थे सलमान! बोनी कपूर ने बताया आयशा टाकिया को क्यों मिली फिल्म

Salman Khan Want Katrina In Wanted Film: बोनी कपूर ने बताया था कि सलमान खान चाहते थे कि 'वॉन्टेड' फिल्म में उनके साथ कैटरीना कैफ हों, लेकिन प्रोड्यूसर नहीं माने थे.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: September 1, 2026, 10:43 AM IST
Wanted में कैटरीना को कास्ट करना चाहते थे सलमान! बोनी कपूर ने बताया आयशा टाकिया को क्यों मिली फिल्म

Salman Khan Want Katrina In Wanted Film: सलमान खान की फ़िल्म ‘वॉन्टेड’ उनके करियर की सबसे अहम फ़िल्मों में से एक है. 2009 में रिलीज़ हुई प्रभु देवा के डायरेक्शन वाली यह फ़िल्म न सिर्फ़ बॉक्स-ऑफ़िस पर ज़बरदस्त हिट रही, बल्कि इसने सलमान के मास-एक्शन स्टार के तौर पर बेहद सफल दौर की शुरुआत भी की थी. हालांकि, यह फ़िल्म काफ़ी अलग हो सकती थी, क्योंकि प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने एक बार बताया था कि सलमान शुरू में कैटरीना कैफ़ को अपनी लीड एक्ट्रेस बनाना चाहते थे. आइए जानते हैं आखिर क्यों सलमान की ये चाहत अधूरी रह गई थी.

‘वॉन्टेड’ तेलुगु फिल्म ‘पोकिरी’ का हिंदी रीमेक थी

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‘वॉन्टेड’ फिल्म पुरी जगन्नाथ की 2006 की ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म ‘पोकिरी’ का हिंदी रीमेक थी, जिसमें महेश बाबू ने मुख्य भूमिका निभाई थी. बोनी कपूर को लगा कि सलमान ‘राधे’ (जिसे राजवीर शेखावत के नाम से भी जाना जाता है) के किरदार के लिए एकदम सही रहेंगे बोनी ने रेडिफ़ को बताया कि उन्होंने सलमान को ओरिजिनल फ़िल्म दिखाने की कोशिश कैसे की थी, “मैंने पुरी जगन्नाथ की 2006 की तेलुगु ब्लॉकबस्टर ‘पोकिरी’ देखी थी. मुझे लगा कि सलमान ‘राधे’ यानी ‘राजवीर शेखावत’ के किरदार के लिए एकदम सही रहेंगे.’

 मैंने दो प्रीव्यू शो भी रखे थे 

बोनी ने इस पर बात करते हुए आगे कहा कि ‘मैं चाहता था कि वह फ़िल्म देखें और मैंने दो प्रीव्यू शो भी रखे थे, लेकिन अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से सलमान नहीं आ पाए. मुझे चिंता थी कि कहीं तमिल रीमेक रिलीज़ न हो जाए, और अगर वह ओरिजिनल फ़िल्म जितनी ही बड़ी हिट रही, तोबॉलीवुड का कोई एक्टर या प्रोड्यूसर इसके हिंदी रीमेक राइट्स में दिलचस्पी दिखाएगा और ‘गजनी’ की तरह ही, मैं ‘पोकिरी’ के राइट्स भी गंवा दूंगा’.

फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए प्रभु देवा को चुना गया

आखिरकार सलमान ने ‘पोकिरी’ देखी और इसके हिंदी रीमेक में काम करने के लिए राज़ी हो गए और फिर फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए प्रभु देवा को चुना गया. बोनी कपूर फिल्म में एक नई जोड़ी को पेश करना चाहते थे, जबकि सलमान ने कथित तौर पर फीमेल लीड रोल के लिए कैटरीना कैफ का नाम सुझाया था. बोनी ने बताया, ‘सलमान ने ‘पोकिरी’ के हिंदी रीमेक ‘वॉन्टेड’ में हीरोइन के रोल के लिए कैटरीना कैफ का नाम सुझाया था, लेकिन चूंकि फिल्म में एक्ट्रेस का किरदार शुरू में ‘राधे’ के लिए अपनी भावनाओं को लेकर उलझन में रहता है इसलिए मुझे लगा कि बेहतर होगा अगर हम ऐसी एक्ट्रेस को कास्ट करें जो पहले कभी सलमान के साथ स्क्रीन पर न दिखी हो. हमने कई नामों पर विचार किया, जिनमें जेनेलिया डिसूजा का नाम भी शामिल था.’

सलमान-कैट की क्यों नहीं बनी जोड़ी

बोनी ने कहा कि ‘उस समय, सलमान और कैटरीना पहले भी साथ काम कर चुके थे और खबरों के मुताबिक वे एक-दूसरे को डेट भी कर रहे थे. हालांकि, बोनी का मानना ​​था कि कहानी के लिए ऐसी हीरोइन बेहतर रहेगी जिसे सलमान के साथ पहले कभी कास्ट न किया गया हो. आखिरकार, जानवी का रोल आयशा टाकिया को मिला और सलमान के साथ उनकी जोड़ी फिल्म की यादगार चीज़ों में से एक बन गई.’

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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