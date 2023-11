Salman Khan Torn Shoes Pictures: हिंदी सिनेमा के दमदार कलाकार सलमान खान (Salman Khan) अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं. इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक होने के बावजूद भाईजान अपनी दरियादिली के लिए काफी फेमस हैं. इतना ही नहीं सलमान को लग्जरी लाइफस्टाइल से ज्यादा कैजुअल रहना भी पसंद है औऱ इसका ताजा उदाहरण है उनकी हालिया सामने आई तस्वीर. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उनकी एक तस्वीर सामने आई है. इस फोटो में सलमान खान के जूते फटे हुए दिख रहे हैं. ये देखकर हर कोई हैरान है. बहुत लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनके जूते फटे हैं.

सलमान खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जो लोगों का ध्यान खींच रही है. दरअसल, सलमान खान कैटरीना कैफ और एक अन्य महिला के साथ बैठे नजर आ रहे हैं और लोगों की नजर फटे जूते पर चली गई. सलमान खान को फटे जूते में देख फैंस उनकी सादगी के कायल हो रहे हैं. सलमान खान की ये तस्वीर वायरल होते ही इस पर कमेंट की बौछार हो गई और फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. सलमान खान को लेकर एक फैन ने लिखा है, ‘आप लीजेंड हो.’ एक फैन ने लिखा है, ‘सलमान खान जैसा दूसरा कोई नहीं.’ एक फैन ने लिखा है, ‘डाउन टू अर्थ.’ एक फैन ने लिखा है, ‘वंडरफुल.’

Salman Bhai is wearing old and torn shoes, what a down to earth man he is. ❤️@BeingSalmanKhan #SalmanKhan pic.twitter.com/XHsypmFEh5

— DeviL PaSha (@iBeingAli_Pasha) November 22, 2023