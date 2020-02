मुंबई: बॉलीवुड के ‘भाईजान’ सलमान खान (Salman Khan) का क्रेज दुनिया भर में हैं. देश और विदेश में सलमान के फैन्स को उनकी फिल्मों का इंतज़ार तो रहता ही है लेकिन उनके लाइव कॉन्सर्ट के लिए भी पूरी दुनिया बेसब्री से उनकी राह देखती है. बी टाउन के सुपरस्टार सलमान खान अप्रैल के महीने में अमेरिका में एक लाइव कॉन्सर्ट की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. इस कॉन्सर्ट की घोषणा करते हुए सलमान ने मंगलवार को ट्विट करते हुए लिखा, “आ रहे हैं हम अप्रैल में आप सभी के साथ करीब से मिलने…”

Aa rahe hain hum April mein to b up close n personal with u all … see u all soon @SohailKhan @theJAEvents @beingbhav @sahilpromotions @ShahDaisy25 @imKamaalKhan @WhoSunilGrover pic.twitter.com/CoPiB6E0mp

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) February 18, 2020