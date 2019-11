हैदराबाद: हैदराबाद में अपने बिजी प्रोग्राम से टाइम निकालकर सलमान खान (SALMAN KHAN) ने शाहरुख खान (SHAHRUKH KHAN) के 54वें जन्मदिन के मौके पर फिल्म ‘करण-अर्जुन’ के अपने सह-कलाकार को हार्दिक बधाई देते हुए एक विशेष वीडियो संदेश पोस्ट किया. वीडियो में सलमान के साथ कलाकार जैकलीन फर्नाडीज, सोनाक्षी सिन्हा, डेजी शाह, सोहेल खान, शेरा, आयुष शर्मा और मनीष पॉल शाहरुख खान के लिए बर्थ डे सॉन्ग गाते दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने शाहरुख के हाथ खोलकर किए जाने वाले सिग्नेचर पोज की भी नकल की.

शाहरुख को जन्मदिन की बधाई देने के बाद सलमान ने उनसे पूछा कि वे उनका कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं. वीडियो में सलमान को कहते सुना जा सकता है, “अबे तुझे फोन किया था.. फोन तो उठा लेता मेरा.” इसके जवाब में सोनाक्षी को कहते सुना जा सकता है, “वेरी बैड..वेरी बैड (बहुत बुरी बात है).”

@BeingSalmanKhan Thank u bhai. Aapko bahut miss kiya aaj. But you were making people happy in Hyderabad which is my mom’s city! Love you and thanks for the wishes. Come back fast so I can get a birthday hug from you. https://t.co/ytHHbRc6q1

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 3, 2019