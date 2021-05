Salman Khan’s Pic With Body Double Parvez Kazi From Radhe Sets: बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान (Salman Khan) की हाल ही में आई फिल्म राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई (Radhe: You Most Wanted Bhai) भाई के फैंस को जमकर पसंद आ रही है और लोग इस पर खुब प्यार लुटा रहे हैं. इस फिल्म में सलमान (Salman Khan) ने एक बार फिर से जबरदस्त एक्शन किए हैं जिसे देखकर फैंस उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि भाई सारे स्टंट खुद नहीं करते हैं बल्कि बॉडी डबल (Parvez Kazi) करते हैं. Also Read - Radhe: Salman Khan ने Gautam Gulati को दिया फिल्म में काम, और एक्टर ने मारा मुक्का

सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की फैन फॉलोइंग दुनिया भर में है और उनकी फिल्में आते ही सुपरहिट हो जाती है. ऐसे में आज हम आपको उस शख्स से मिलावने जा रहे हैं जो काम तो सलमान खान के करता है लेकिन लोग उसे बेहद कम पहचानते हैं, ये कोई और नहीं बै बल्कि उनके बॉडी डबल परवेज़ काज़ी (Parvez Kazi) हैं.



दरअसल सलमान (Salman Khan) के बॉडी डबल ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ कमाल की तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो भाईजान के साथ नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को देखकर आप चौंक जरूर जाएंगे क्योंकि उनका लुक, स्टाइल बिल्कुल सलमान खान की तरह है. ये तस्वीर हाल ही में परवेज (Parvez Kazi) ने शेयर की है.

View this post on Instagram A post shared by Parvez Kazi (@parvezzkazii)



बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई सलमान खान (Salman Khan Movies) की फिल्म राधे, भारत, दबंग 3, प्रेम रत्न धन पायो, एक था टाइगर, रेस 3 जैसी कई फिल्मों में उन्होंने सलमान की जगह काम किया है. सेट और बिहाइंड द कैमरा की इन तस्वीरों को देख फैन्स काफी हैरान हैं. तस्वीरें देख दोनों को पहचानना मुश्किल है.

View this post on Instagram A post shared by Parvez Kazi (@parvezzkazii)



सलमान खान और परवेज की तस्वीरें ये बताती हैं कि दोनों ने कई सारी फिल्मों में साथ में काम किया है और इतना ही नहीं परवेज (Parvez Kazi Salman Khan Body Double) ने अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिखा है- एक्टर, मॉडल और बॉडी डबल ऑफ सलमान खान. उन्होंने कई खास मौकों की तस्वीरों को भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है.