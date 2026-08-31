थिएटर में चल रही थी सलमान खान की फिल्म और सोने लगा खान परिवार! जानें 'मैंने प्यार किया' की स्क्रीनिंग का वो अनसुना किस्सा

Salman Khan’s Family Dozed Off During Film Screenings: सलमान खान ने एक बार बताया था कि जब वे अपने परिवार को अपनी पहली दो फिल्में दिखाने ले गए, तो वे उनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए. एक्टर ने याद करते हुए बताया कि ‘बीवी हो तो ऐसी’ देखते हुए ही परिवार के लोग आधी फिल्म के बाद उनका मन कही और चला गया और ऐसा लगा जैसे वो बोर होने लगे लगे थे और जब वे उन्हें ‘मैंने प्यार किया’ का पहला कट दिखाने ले गए, तब भी वे सो गए थे.
बीवी हो तो ऐसी’ में सहायक भूमिका से करियर शुरू किया
यह बात उन्होंने 2015 में ‘रेडिफ़’ को दिए एक इंटरव्यू में कही थी, जब वे अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती दिनों को याद कर रहे थे। उस समय तक ‘मैंने प्यार किया’ वह फ़िल्म नहीं बनी थी जिसने उन्हें एक बड़ा स्टार बना दिया था. सलमान खान ने फिल्म ‘बीवी हो तो ऐसी’ में सहायक भूमिका से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें वह कुछ ही समय और सीन में नजर आए. ऐसे में सलमान ने बताया कि अपनी पहली फिल्म साइन करने के बाद वह काफी उत्साहित थे, लेकिन सेट पर हकीकत उनकी तैयारियों से बिल्कुल अलग थी ‘बीवी हो तो ऐसी में मैं एक सहायक किरदार निभा रहा था और कुछ ही दृश्यों में था. मुझे खुशी थी कि मैंने अपनी पहली फिल्म साइन कर ली थी. मैंने पूरी तैयारी की थी, लेकिन जब मैं सेट पर पहुंचा तो वहां कुछ और ही सीन चल रहा था और जो भी सोचकर गया था, वो सब बेकार हो गया’.
मैंने प्यार किया में असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते थे सलमान
इस अनुभव के बाद सलमान को यकीन हो गया कि एक्टिंग शायद उनका भविष्य नहीं है उन्हें लगा कि ‘बीवी हो तो ऐसी’ उनकी पहली और आखिरी फ़िल्म हो सकती है, इसलिए उन्होंने दूसरे विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया, जैसे कि राइटिंग, डायरेक्शन और मॉडलिंग. तभी सूरज बड़जात्या की फ़िल्म ‘मैंने प्यार किया’ की बात सामने आई. खान ने बताया कि उन्होंने बड़जात्या को फ़ोन करके कहा कि वे उन्हें कास्ट न करें, क्योंकि फ़िल्ममेकर के पिता ताराचंद बड़जात्या इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे थे. इसके बजाय, खान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने का प्रस्ताव दिया था.
बरजात्या ने सिर्फ मेरी आंखो को नोटिस किया था
हालांकि, बरजात्या यह फैसला लेने से पहले उन्हें ‘बीवी हो तो ऐसी’ में देखना चाहते थे और फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा, ‘तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी क्यों लग रही हैं?’ सलमान ने कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि बरजात्या ने सिर्फ यही बात नोटिस की और पूछा कि क्या फिल्म से उन्हें बस यही समझ आया. सलमान ने कहा, ‘उन्होंने कहा कि फिल्म एक स्क्रीन टेस्ट की तरह थी और उन्हें अपनी फिल्म में मुझे लेने का पूरा भरोसा है. मैं बस यही सोच रहा था, ‘बच गए यार’.
‘मैंने प्यार किया’ का पहला कट देखने गया खान परिवार सोने लगा
वहीं, सलमान का परिवार उनके एक्टिंग करियर को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं था, ऐसे में जब वे उन्हें ‘बीवी हो तो ऐसी’ दिखाने ले गए, तो उन्होंने बताया कि उन्हें जागते रहने में भी मुश्किल हो रही थी. ‘मैं उन्हें फ़िल्म दिखाने ले गया था और आधी फिल्म के दौरान वो सब नींद की तरफ जाने लगे थे.’ हालात तब भी नहीं बदले जब खान उन्हें ‘मैंने प्यार किया’ का पहला कट दिखाने ले गए थे. सलमान ने इसके बारे में बात करते हुए कहा था कि ‘बाद में, मैं उन्हें ‘मैंने प्यार किया’ का पहला कट दिखाने ले गया और वे उस फ़िल्म में भी सो रहे थे’. मैंने प्यार किया’ का पहला कट चार घंटे और कुछ मिनट का था. मुझे याद है कि मैंने अरबाज़ से पूछा था कि उन्हें फ़िल्म कैसी लगी और उन्होंने कहा, ‘शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ‘बीवी हो तो ऐसी’ ज़्यादा अच्छी थी
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