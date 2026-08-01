'आई लव यू बाबा'... संजय दत्त के लिए सलमान खान ने लिखा इमोशनल पोस्ट, फैंस बोले- ऐसी दोस्ती हर किसी को मिले

Salman Khan's Heartfelt Post for Sanjay Dutt: सलमान खान ने सोशल मीडिया पर संजय दत्त के साथ अपनी खास तस्वीरें शेयर कर दोस्ती का प्यारा संदेश दिया, उनकी पोस्ट पर संजय दत्त, त्रिशाला दत्त और फैंस ने भी जमकर प्यार लुटाया है.

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सलमान खान ने संजय दत्त के साथ तस्वीरें शेयर कर उन्हें अपना बड़ा भाई बताते हुए भावुक पोस्ट लिखा

पोस्ट पर संजय दत्त, त्रिशाला दत्त और फैंस ने इमोजी के जरिए प्यार जताया

सलमान और संजय दत्त की दोस्ती तीन दशक से भी ज्यादा पुरानी है और दोनों कई प्रोजेक्ट्स में साथ काम कर चुके हैं

सलमान जल्द ही फिल्म ‘मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस’ में एक सैनिक की भूमिका में नजर आएंगे

बॉलीवुड की कुछ दोस्तियां सालों से बरकरार हैं, जिनमें से एक है सलमान खान और संजय दत्त की दोस्ती. दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं. ऐसा नहीं है कि दोनों की दोस्ती के बीच कभी दरार नहीं आई, लेकिन दोनों समय रहते ही सभी चीजों को ठीक कर लिया और यहीं सच्ची दोस्ती की पहचान है. अब हाल ही में अभिनेता सलमान खान ने अपने दोस्त संजय पर प्यार लुटाया है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने करीबी मित्र और अभिनेता संजय दत्त के साथ बिताए खास पलों को याद करते हुए पोस्ट शेयर किया, जिसे देख मान्यता और त्रिशाला ने भी रिएक्ट किया.

आई लव यू बाबा-

सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर संजय दत्त के साथ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें दोनों एक दूसरे को गले मिलते नजर आ रहे हैं. सलमान ने तस्वीर पोस्ट कर लिखा, “हम सभी के बाबा, संजू बाबा अब अपने बच्चों का बाबा, मेरा बड़ा भाई संजय दत्त, सारे भगवान इस आदमी को खुश रखें, आई लव यू बाबा.”

Babaaaa for ever baba aur baba ,baba hota hai. Sanju baba hai hum sab ka baba n Sanju baba now apne bacchon ka baba , mera bada bhai Sanjay Dutt, Allah,Bhagwan Jesus sab iss Aadhmi ko khush rakhain, I love you Baba. pic.twitter.com/chd2ZBdnFJ — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 31, 2026

सलमान की पोस्ट सभी को काफी पसंद आ रही हैं, संजय दत्त और उनकी बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त ने अभिनेता की पोस्ट पर इमोजी के जरिए रिएक्ट किया है. सलमान और संजय दत्त की दोस्ती से आज हर कोई वाकिफ है. दोनों तीन दशकों से ज्यादा समय से एक दूसरे के साथ है. दोनों ने 1999 में साजन फिल्म में साथ काम किया था, इसके अलावा दोनों एक्टर टीवी शो ‘बिग बॉस’ सीजन 5 को एक साथ होस्ट करते नजर आए थे.

संजय दत्त को मानते हैं अपना बड़ा भाई-

सलमान ने कई इंटरव्यू में बताया है कि वे संजय दत्त को अपना बड़ा भाई और एक गाइडिंग इन्फ्लुएंस मानते हैं. कभी-कभी अनबन की अफवाहों के बावजूद दोनों ने बार-बार आपसी सम्मान और प्यार दिखाया है. सलमान खान की बात करें तो वे जल्द ही देशभक्तिपूर्ण एक्शन ड्रामा फिल्म मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस (पूर्व में ‘बैटल ऑफ गलवान’) में नजर आएंगे. इस फिल्म में वे एक फौजी की भूमिका निभा रहे हैं. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का निर्माण सलमान खान कर रहे हैं. फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह भी प्रमुख भूमिका में हैं.

यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी की भारत-चीन झड़प से प्रेरित एक युद्ध ड्रामा है. इससे पहले फिल्म का शीर्षक ‘बैटल ऑफ गलवान’ था, जिसे बाद में बदलकर ‘मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस’ कर दिया गया. फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी, हालांकि निर्माताओं ने अभी तक कोई सटीक तारीख नहीं बताई है. (input-आईएएनएस)